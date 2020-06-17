Семья погибшего в аварии с Ефремовым Сергея Захарова изменила мнение о компенсации

Брат погибшего в аварии Сергея Захарова, Валерий, готов обсуждать вопрос о компенсации, если на это согласится адвокат Добровинский. Об этом РБК рассказал представитель защиты Ефремова Эльман Пашаев.

"Я вчера даже снимал на видео наш разговор, чтобы был виден его номер. Он готов на все, он говорит: обращайтесь к Добровинскому по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А он [Добровинский] на всю страну говорит, что якобы семья против. Разговор с братом погибшего был вчера", – заявил Пашаев.

По его словам, он намерен созвониться с адвокатом семьи Захарова, чтобы обсудить этот вопрос.

Ранее amic.ru писал о том, что семья Сергея Захарова намерена добиваться максимального наказания для Михаила Ефремова.