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В Кремле ответили на предложение о сокращении выходных на новогодние каникулы

, ИА "Амител"
Придерживаться будут "устоявшейся практики"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вырабатывал позиции по поводу сокращения выходных на новогодние праздники, а будет придерживаться "устоявшейся практики". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим", – сказал пресс-секретарь.

Напомним, что ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней, объявленных из-за пандемии COVID-19. Согласно документу, отдыхать россияне будут только с 1 по 3 января и 7 января.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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