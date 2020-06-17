В Кремле ответили на предложение о сокращении выходных на новогодние каникулы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вырабатывал позиции по поводу сокращения выходных на новогодние праздники, а будет придерживаться "устоявшейся практики". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим", – сказал пресс-секретарь.

Напомним, что ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней, объявленных из-за пандемии COVID-19. Согласно документу, отдыхать россияне будут только с 1 по 3 января и 7 января.