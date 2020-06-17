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В барнаульском поселке завершается капитальный ремонт дороги

, ИА "Амител"
Общая площадь работ составила 8261,17 кв.м
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Сотрудники МБУ "Автодорстрой" завершают капитальный ремонт дороги по улице Молодежной в пригородном поселке Бельмесево. Об этом сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

17 июня здесь проведены работы по устройству искусственной дорожной неровности напротив сквера, где установлен памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Капитальный ремонт проводится в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Закончено фрезерование поврежденного слоя асфальта на локальных участках, устройство основания дороги из щебня, уложено два слоя горячего асфальтобетона.

Общая площадь капремонта составила 8261,17 кв.м.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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