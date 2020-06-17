Российский врач назвал опасным препарат от COVID-19, признанный ВОЗ "прорывом"

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, которое в ВОЗ назвали прорывным в лечении коронавируса, может быть опасным для здоровья. Об этом рассказал вирусолог Георгий Викулов в разговоре с "Вечерней Москвой".

По словам специалиста, препарат уже давно используется, и называть его прорывным некорректно. Подобные медикаменты широко применяются при лечении энцефалитов и менингоэнцефалитов, а лечение проходит под строгим наблюдением врачей.

При этом стероид подавляет иммунитет во время терапии, что может быть крайне опасно для людей, находящихся в иммунодефицитном состоянии из-за болезни.

Викулов отметил, что говорить о снижении смертности из-за дексаметазона пока рано, поскольку эпидемия продолжается и нет информации об отдаленных последствиях.

Как ранее сообщил amic.ru, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус объявил о научном прорыве в лечении COVID-19 благодаря дексаметазону. Глава организации сослался на клинические испытания ученых из Оксфорда, которые доказали, что применение стероида позволяет снизить риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к ИВЛ, на треть.