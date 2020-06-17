С 2021 года россияне могут остаться без мобильного интернет-банкинга

С 1 января 2021 года россияне могут остаться без мобильного интернет-банкинга из-за новых требований правительства об использовании отечественного программного обеспечения. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР).

Банкиры объяснили, что многие пункты в требованиях по информационной структуре выглядят технически невыполнимыми к началу 2021 года. АБР направила обращение с просьбой пересмотреть сроки реализации программы к главе правительства Михаилу Мишустину.

В частности, указы не учитывают возможность масштабных сбоев во время смены оборудования. Чтобы их избежать, технику необходимо менять постепенно, и для этого отложить вступление новых норм в силу минимум на четыре года. Кроме того, в организации оценили расходы банков при переходе на российское ПО и IT-оборудование в 700 миллиардов рублей, а сжатые сроки существенно увеличат эту сумму.

Как отметили в ВТБ, за полгода невозможно провести анализ, тестирование, закупку и внедрение новых решений без серьезных проблем. В Совкомбанке указали, что нынешнее оборудование и программное обеспечение выбрано как наиболее оптимальное и интегрировано в бизнес-процессы, а на это долгие годы уходила существенная доля прибыли.

Вице-президент ассоциации банков Алексей Войлуков также напомнил, что многие зарубежные программы не имеют российских аналогов, а имеющиеся решения лишь внешне напоминают иностранные разработки, зачастую отставая от них на десятки лет.