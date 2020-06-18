Ученые рассказали о настоящей пользе выпитого натощак стакана воды

Немецкие ученые установили, что выпитый натощак стакан воды значительно улучшает процесс метаболизма. Об этом сообщает портал Planet Today.

Эксперимент поставили на нескольких десятках добровольцев. Люди выпивали с утра перед едой стакан чистой бутилированной воды. Спустя некоторое время подопытные отметили первые положительные результаты – им стало проще сбрасывать вес, а также улучшилось состояние кожи.

Согласно результатам исследований, скорость обмена веществ у испытуемых ускорилась в среднем на 20%, а состояние кожи и волос значительно улучшилось. Ускорение метаболизма при этом является способом профилактики ожирения, и, как отметили ученые, достичь этого не так и сложно.