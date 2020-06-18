Помощница Михаила Ефремова рассказала об "ужасном состоянии здоровья" актера

Помощница обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова рассказала о плохом состоянии здоровья актера. Об этом сообщает Mash.
По словам домработницы, Ефремов очень плохо ест и полностью перестал употреблять алкоголь. Кроме того, женщина рассказала, что артист жалуется на боли в сердце, и ему уже несколько раз вызывали скорую.
При этом ранее правозащитник Ефремова Эльман Машаев заявил, что не смотря на "очень тяжелое" самочувствие, актер ни разу не обращался за помощью к врачам.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Актер был сильно пьян и врезался в фургон службы доставки. В результате столкновения водитель фургона получил множественные травмы и скончался в больнице. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Комментарии
Ой, ну конечно ...
Когда резко алкоголь перестаешь принимать всегда так
типичный делирий
у меня так же после запоя. Через пару недель отпустит
Алкаши народ слабый и без воли.
А что он хотел? Не в его возрасте так пить, да еще обдалбываться
...и полностью перестал употреблять алкоголь)))) как же так?! ПОЛНОСТЬЮ???????? как же он жить с этим будет?
Суд Линча решил бы много таких проблем
Выход из запоя, обычное дело. За всё приходится расплачиваться.
А вы все злые. Человек вынужден перестать пить алкоголь и принимать наркотики, ему плохо, его ломает, он за много лет впервые трезвый, а вы не жалеете его. А вдруг он заболеет?!
А как вы хотели, выход из сорокалетнего запоя. Дай Бог с белочкой не встретиться, или вообще мотор может остановиться. Ну так давайте всем миром пожалеем страдальца от режима, а то ещё и денюшку ему соберем.