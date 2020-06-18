Помощница Михаила Ефремова рассказала об "ужасном состоянии здоровья" актера

Помощница обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова рассказала о плохом состоянии здоровья актера. Об этом сообщает Mash.

По словам домработницы, Ефремов очень плохо ест и полностью перестал употреблять алкоголь. Кроме того, женщина рассказала, что артист жалуется на боли в сердце, и ему уже несколько раз вызывали скорую.

При этом ранее правозащитник Ефремова Эльман Машаев заявил, что не смотря на "очень тяжелое" самочувствие, актер ни разу не обращался за помощью к врачам.

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Актер был сильно пьян и врезался в фургон службы доставки. В результате столкновения водитель фургона получил множественные травмы и скончался в больнице. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.