Россиянин подал иск против указа Путина о голосовании по поправкам в Конституцию

Гражданин РФ Геннадий Рудяк подал в Верховный суд административный иск, который оспаривает указ главы государства Владимира Путина о проведении голосования по изменениям в Конституцию, сообщает ТАСС.

В суде подтвердили, что зарегистрировали такой иск. Судья изучит его и вынесет решение о принятии к производству либо отказе в этом.

Ранее amic.ru писал, что президент России подписал указ "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ".

Согласно документу, голосование пройдет 1 июля. Однако в связи с пандемией коронавируса проголосовать можно будет заранее. Избирательные участки будут работать с 25 июня. Подробнее об этой процедуре можно прочитать в материале amic.ru.