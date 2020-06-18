Россиянин подал иск против указа Путина о голосовании по поправкам в Конституцию

Гражданин РФ Геннадий Рудяк подал в Верховный суд административный иск, который оспаривает указ главы государства Владимира Путина о проведении голосования по изменениям в Конституцию, сообщает ТАСС.
В суде подтвердили, что зарегистрировали такой иск. Судья изучит его и вынесет решение о принятии к производству либо отказе в этом.
Ранее amic.ru писал, что президент России подписал указ "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ".
Согласно документу, голосование пройдет 1 июля. Однако в связи с пандемией коронавируса проголосовать можно будет заранее. Избирательные участки будут работать с 25 июня. Подробнее об этой процедуре можно прочитать в материале amic.ru.
Комментарии
Откажут, да здравствует наш суд - самый независимый и неподкупный ....ура ...
В Техасе побеждают только техасцы
Гражданский активист Рудяк очень совестливый и рукопожатный.Для него Конституция не пустой звук.
Документы подписанные Путиным будут признаны незаконными, но не этим судом и только после его ухода из власти...
путин давно подтёрся конституцией. А этот иск пустит на самокрутки, как и свой букварь в первом классе.
ахахаха
"Ранее amic.ru писал, что президент России подписал указ "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ"." --- покажите подпись? я что то ни оной не видел на официальном сайте... только копия печати канцелярии и печатные буквы имя сокращённо и фамилия...подписи нет. Может не там смотрю?...
18.06.2020 09:22
- гость -
А кто-нибудь видел документы подписанные Путиным?
А раз подписи нет то и иск считается не действительным,за отсутствием таковой подписи.
Депутаты Мосгордумы Евгений Ступин, Олег Шереметьев и политолог Валерий Соловей подали в Верховный суд иск с требованием признать недействительным указ Владимира Путина о назначении голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля.
""Это угрожает жизни и здоровью граждан России, в том числе и нашим жизни и здоровью. Мы предлагаем признать недействующим этот указ, поскольку коронавирус не побежден, каждый день умирают десятки, а иногда сотни людей. В этих условиях проводить голосование - преступление", - сказал Ступин.
* не один Рудяк подал иск . Только вот сдаётся мне , Фемида повязку на глазах затянет покрепче,чтобы не увидеть очевидность .
лица Путина очень переменчивы-я его не узнаю-так и хочется спросить:"А вы кто?" И если смотреть на опущенную голову Путина,когда он читает документы,то чётко видится какая-то лёгкая плёнка на голове.
Вот и вопрос: " А подписывать-то документы есть кому ?"
Почерк всегда можно соединить с конкретным человеком-экспертиза!
Может тем депутатам Мосгордумы целесообразнее жалобу в Минздрав подать?Причём сразу,минуя горздрав Москвы.
подписывать есть кому,только подписей нет.
а на каком основании иск? Какому из законов противоречит указ?
Целостность территорий... Крым признали, а вот выхода нет. Федеративное устройство, волеизъявление. Нет ли здесь противоречий?
18.06.2020 09:22
- гость -
А кто-нибудь видел документы подписанные Путиным?
проект закона о поправках от 20.01.2020 был с подписью или с факсимиле)))
18.06.2020 09:22
- гость -
Ух ты, я видел документ подписанный Путиным!
Хотя проект можно и подписать, что в этом такого?.. а вот уже распоряжение из этого пакета - только пресловутая печать канцелярии!
Сообщение от 18.06.2020 11:04 для гостя 18.06.2020 10:49.
18.06.2020 10:00
CALIBR
Либерасты они такие: Когда самоизоляцию ввели то первые заверещали о нарушении прав и свобод навальнята. Как только на голосование отправляют, то сразу нарушение прав свобод куда-то пропало и заразиться стали бояться. Вы уж определитесь боитесь ковида или Путина у власти. Надеетесь что дядя Сэм печенек больше давать будет при условном Навальном у власти? Если да, то посмотрите на хохлят, скакавших перед Нуланд.
18.06.2020 10:39
- гость -
Целостность территорий... Крым признали, а вот выхода нет. Федеративное устройство, волеизъявление. Нет ли здесь противоречий?
у крыма изначально был спецстатус еще установленные Екатериной
Хрущев не имел никаких полномочий его дарить украине
вот юристы работали при екатерине!!
18.06.2020 11:23
- гость -
Только вот с Аляской промахнулись. Хотя нужно повнимательней изучить документы, вдруг и Аляска тоже наш.
18.06.2020 11:45
- гость -
вдруг и Аляска тоже наш.
Аляска мож и наш,только кому он нуж?Там ничего нет!
18.06.2020 11:45
- гость -
там нефть есть. и ещё много всяких полезных ископаемых. это когда её продавали, думали что там ничего нет.
клеймить их нужно открыто и на всех уровнях ПРЕДАТЕЛИ РОССИИ
1, Гнадий Пердяк
Все кто агитирует против голосования за поправки в Конституцию только прикрываются что Путин В. В. сможет баллотироваться на следующих выборах. У него только возникает право как у любого другого гражданина.. Но их главная цель не пропустить другие поправки , а это сохранить неприкосновенной нашу территорию, историю , сделать государство более социальным, тулучшить медицину, образование. Теперешняя Конституция писалась ельцинскими американскими консультантами. Вспомните, что после подписания о развале СССР ельцин сразу же позвонил американскому президенту Потому что кто выступает против - это все те кто кормится Западом и готовы все продать
18.06.2020 10:00
точный
Представляю, как удивился бы Трамп, если бы его за это попытались подтянуть какие-то альтернативно одаренные умники.))) Это общемировая практика публикации официальных документов на сайтах.
Давай мужик! молодец! надо остановить старого узурпатора.
А в чем суть иска? Из короны это смешно, если уже рестораны открывают официально. А неофициально все кучно ездят в автобусах в час пик всё как раньше.
Скорей всего там такая лажа, что либерда просто не хочет позориться.
18.06.2020 12:45
Анна
А чё старая конституция сильно мешала : "сохранить неприкосновенной нашу территорию, историю , сделать государство более социальным, тулучшить медицину, образование"
Главная мысль в новой, это обнуление, госсовет, и пожизненные места в сенате или где там.
"У него только возникает право как у любого другого гражданина.."
Мы уже видели как права других, неугодных, быстро корректируются!
18.06.2020 12:45
Анна
"Потому что кто выступает против - это все те кто кормится Западом"
Вот эта фраза выдает вас с головой. Согласно ей, получается, что все, кто выступает ЗА - кормятся Кремлём и нынешним режимом. И это чистая правда, тут не поспоришь.
Только вот вы забыли про тех, кто никем не кормится.