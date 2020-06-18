Жителю США выставили счет на миллион долларов за лечение от COVID

70-летний американец Майкл Флор получил огромный счет за лечение от коронавируса в клинике в Иссакуа, штат Вашингтон, сообщает The Seattle Times.

Мужчина переносил болезнь крайне тяжело. Его подключали к аппарату ИВЛ, врачи даже подносили к уху пациента телефон, чтобы его родные могли попрощаться с ним. Однако американец выздоровел и уже находится у себя дома в Сиэтле.

Спустя несколько дней после выписки Флору предъявили счет за лечение. Доставленный почтой толстый конверт содержал счет на 181 странице на сумму 1,1 миллиона долларов. Так, только палата в отделении интенсивной терапии стоила около 9,7 тысячи долларов в день, а в ней пожилой американец провел 62 дня. По его словам, от увиденной суммы ему стало плохо, и он снова чуть не попал в больницу.

"Мне пришлось несколько раз перепроверить, чтобы убедиться, что я правильно увидел цифру", – говорит Флор. При этом счет может стать больше, потому что туда не включили некоторые услуги. Однако, по словам американца, большую часть суммы покроет страховка.