Жителю США выставили счет на миллион долларов за лечение от COVID

70-летний американец Майкл Флор получил огромный счет за лечение от коронавируса в клинике в Иссакуа, штат Вашингтон, сообщает The Seattle Times.
Мужчина переносил болезнь крайне тяжело. Его подключали к аппарату ИВЛ, врачи даже подносили к уху пациента телефон, чтобы его родные могли попрощаться с ним. Однако американец выздоровел и уже находится у себя дома в Сиэтле.
Спустя несколько дней после выписки Флору предъявили счет за лечение. Доставленный почтой толстый конверт содержал счет на 181 странице на сумму 1,1 миллиона долларов. Так, только палата в отделении интенсивной терапии стоила около 9,7 тысячи долларов в день, а в ней пожилой американец провел 62 дня. По его словам, от увиденной суммы ему стало плохо, и он снова чуть не попал в больницу.
"Мне пришлось несколько раз перепроверить, чтобы убедиться, что я правильно увидел цифру", – говорит Флор. При этом счет может стать больше, потому что туда не включили некоторые услуги. Однако, по словам американца, большую часть суммы покроет страховка.
Комментарии
В чём информативность заметки - в недоразумении ? Последнее предложение всё объясняет ,хотя издержки перевода явно в пользу ангажированности " а вот у них!"
К примеру : в Москве, неходячая больная получила штраф за нарушение режима самоизоляции порядка 5000 р. и не могла его опротестовать пока история,поразившая глупостью чиновников, не стала известной в СМИ и соц.сетях.
Простого американца вылечили. А что будет с простым россиянином?
По сыллке в новости указано что этот житель США не заплатит ни копейки из этого счёта и всё будет покрыто страховкой и выплатами конгресса.
18.06.2020 10:16
иван
По сыллке в новости указано что этот житель США не заплатит ни копейки из этого счёта и всё будет покрыто страховкой и выплатами конгресса.
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Вот и я о том же.
В США всё очень хорошо.Скоро туда эмигрирую и буду как сыр в масле кататься.Потому что там замечательный конгресс и покрывают всё страховкой.Просто замечательная страна.
А назад никогда не вернусь,даже когда ныне действующий мощный политик Навальный станет президентом РФ и Россия станет свободной.
И еще там гражданскую войну затеяли, вирус всех косит, просто все складывается как никогда лучше, скорее туда на ПМЖ
Никакой гражданской войны в США нет,просто народ высыпал на улицы на радостях что пандемия закончилась так как Минздрав США прекрасно справился с этой проблемой.
10:27
В США всё очень хорошо.Скоро туда эмигрирую и буду как сыр в масле кататься.
Никуда вы не эмигрируете, вы здесь приберётесь, не дожив до пенсии.
Тогда у меня только одна надежда-на мощного политика Навального.Надежда на то,что он придёт к власти и оттянет мой конец.
Предлагаю вам оттянуть свой конец, положительно проголосовав за поправки к Конституции.
18.06.2020 10:52
- гость -
Предлагаю вам оттянуть свой конец,
Нафиха?! Больше что ли станет?
Непременно: не за три же буквы мне голосовать?
Нафиха?! Больше что ли станет?
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Хоть как-то получить удовольствие )
Кто в здравом уме станет голосовать за этот набор букв? Поправки не согласованы по смыслу с основным законом, не укладываются в общий стиль изложения, имеют ненужную для такого уровня НПА конкретизацию, а главное статья 136 Конституции не предполагает в данном случае проведение общенародных голосований.
Статья 67.1 поправок это что вообще? Комплексный обед из разных блюд? Отдельные абзацы звучат как преамбулы из чьих то конституций.
Упоминание Союза так понимаю укладывается в известный тезис можем повторить?
Обнуление под жирным слоем маргарина.
Зато в России все здоровы, счастливы и богаты.
то 12:50
----------------------------------Полностью с вами солидарен:в данной концепции это абсолютно ни к чёрту.