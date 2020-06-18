Росгвардейцы нашли жителя Алтайского края после видеоролика с оружием

Сотрудники управления Росгвардии по Алтайскому краю установили личность человека, который похвастался в интернете необычным "уловом": патроном, ножом, стволом и прикладом гладкоствольного ружья.
Как сообщает пресс-служба ведомства, житель Новоалтайска выловил эти предметы в реке Чесноковка при помощи магнита с веревкой.
После того как ролик появился в Сети, правоохранители нашли его автора. У него изъяли ружье с нечитаемыми номерами.
Стражи порядка выяснили, что горожанин не является владельцем оружия и не обращался в правоохранительные органы с заявлением о его добровольной сдаче.
В связи с этим сотрудники полиции проводят проверку. По ее итогам могут возбудить уголовное дело по факту незаконного хранения частей огнестрельного гладкоствольного оружия, боеприпасов и холодного оружия.
Комментарии
Не грохнули его, как в Ектб?
За это уголовки нет, только административка.
Никакой уголовки. А металлолом сдают в чермет. Странно то, что "власть" до ус...чки боится обычных железяк. p.s. оружие должно быть в свободной продаже.
Что Вы несете уже не в первый раз, какое хранение оружие, что бы привлечь за хранение оружия, оно должно быть способно произвести выстрел, эта ржавая палка явно не на что не способна, а коле корреспондент не разбирается в вопросе , зачем он пишет ахинею
А разве не оружие является оружием если из него можно стрелять, чёт я сильно сомневаюсь, что из тех запчастей, что выловил паренёк можно выстрел произвести.
Не чего Вы непонимаете, главное страху нагнать на других, а кто в теме, у того все в масле!....
Не стреляет, не стреляет.... Вот примотает ножичек к железке с прикладом, и вперёд в штыковую, будет тогда вам оружие.
18.06.2020 09:40
- гость -
Можно вилку к швабре примотать... Так, что любую домохозяйку хватай и за незаконное хранение привлекай))
У меня есть трубы металлические, водопроводные, но, из них можно цельный миномет сделать. Есть куски дерева. Я из них полки и стеллажи делал, но можно и на приклады пустить. А еще куча болтиков, пружинок и прочих метизов. Чем не механизмы для гаубицы? А еще у меня на кухне - шеф-нож лежит, японский. 20см лезвие, ширина 5см. Вот уж где оружие массового уничтожения! Приходите, изымайте, сажайте. Только помните, что есть такая штука, как клевета, встречные иски, компенсации морального вреда, компенсации недополученных доходов...
Совсем уже опустились гвардейцы. Сборщики металлолома какие-то. Скоро за пакет прокисшего молока дела заводить начнут, как за хранение особо опасных биоматериалов.
Советую чуваку стрясти с гвардейцев побольше компенсации, чтоб прецедент был.
Блин, я тоже дома храню холодное оружие, срочно сдам нож. Хотя меня наверное посадят, я ж его не нашла, а купила.
напрасно шутите. Если статью пришьют парню,то посадят или условка- судимость будет. А парень то же не далёкого ума- зачем обьявлять на весь интернет,что нашёл в речке. я подобные запчасти видел на барахолке в Ленинграде и Маскве... и ни кого не сажали т.к. это всего лишь железки,которые не стреляют и ржавые
хранение частей огнестрельного оружия? Что-то новое в законодательстве? Пружинки от бойков и бойки тоже хранить нельзя?
Экспертизу проведут, части оружия - это не оружие, а патрон.. Если негоден, то и дела нет.
Вот это я понимаю сработали. Выявили и обезвредили опаснейшего преступника, новоалтайского оружейного барона. Вот это уровень! Участникам операции - по звезде добавить, не меньше. Новоалтайск выходит в число самых безопасных городов мира, ой вей!
по мне, так ему как минимум, почетную грамоту надо дать за очистку дна водоема от мусора.
Мусарам палка привалила на халяву, щас накрутят три дела из одного
За ствол
За патрон
За хранение
Все раскроют , по всем звания и побрекушки получат
18.06.2020 11:28
- гость -
Ещё - ношение, он же это нёс. А если ещё и ехал то и перевозку.
Ствол разорвет, а барабан револьвера в обратную сторону патроном или пороховыми газами выстрелит, если посчастливится патрон найти.
Как же власть боится вооруженного народа...просто пипец!