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Росгвардейцы нашли жителя Алтайского края после видеоролика с оружием

, ИА "Амител"
Мужчина выложил в Сеть видео о том, как выловил из реки части ружья, патрон и нож
Фото: rosgvard.ru

Фото: rosgvard.ru

Сотрудники управления Росгвардии по Алтайскому краю установили личность человека, который похвастался в интернете необычным "уловом": патроном, ножом, стволом и прикладом гладкоствольного ружья.

Как сообщает пресс-служба ведомства, житель Новоалтайска выловил эти предметы в реке Чесноковка при помощи магнита с веревкой.

После того как ролик появился в Сети, правоохранители нашли его автора. У него изъяли ружье с нечитаемыми номерами.

Стражи порядка выяснили, что горожанин не является владельцем оружия и не обращался в правоохранительные органы с заявлением о его добровольной сдаче.

В связи с этим сотрудники полиции проводят проверку. По ее итогам могут возбудить уголовное дело по факту незаконного хранения частей огнестрельного гладкоствольного оружия, боеприпасов и холодного оружия.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.06.2020 09:24
- гость -

Не грохнули его, как в Ектб?

18.06.2020 09:27
- гость -

За это уголовки нет, только административка.

18.06.2020 09:27
Не пркатит

Никакой уголовки. А металлолом сдают в чермет. Странно то, что "власть" до ус...чки боится обычных железяк. p.s. оружие должно быть в свободной продаже.

18.06.2020 09:31
гость

Что Вы несете уже не в первый раз, какое хранение оружие, что бы привлечь за хранение оружия, оно должно быть способно произвести выстрел, эта ржавая палка явно не на что не способна, а коле корреспондент не разбирается в вопросе , зачем он пишет ахинею

18.06.2020 09:32
месный

А разве не оружие является оружием если из него можно стрелять, чёт я сильно сомневаюсь, что из тех запчастей, что выловил паренёк можно выстрел произвести.

18.06.2020 09:36
Медведь-шатун

Не чего Вы непонимаете, главное страху нагнать на других, а кто в теме, у того все в масле!....

18.06.2020 09:40
- гость -

Не стреляет, не стреляет.... Вот примотает ножичек к железке с прикладом, и вперёд в штыковую, будет тогда вам оружие.

18.06.2020 09:48
- гость -

18.06.2020 09:40
- гость -

Можно вилку к швабре примотать... Так, что любую домохозяйку хватай и за незаконное хранение привлекай))

18.06.2020 09:59
- гость -

У меня есть трубы металлические, водопроводные, но, из них можно цельный миномет сделать. Есть куски дерева. Я из них полки и стеллажи делал, но можно и на приклады пустить. А еще куча болтиков, пружинок и прочих метизов. Чем не механизмы для гаубицы? А еще у меня на кухне - шеф-нож лежит, японский. 20см лезвие, ширина 5см. Вот уж где оружие массового уничтожения! Приходите, изымайте, сажайте. Только помните, что есть такая штука, как клевета, встречные иски, компенсации морального вреда, компенсации недополученных доходов...
Совсем уже опустились гвардейцы. Сборщики металлолома какие-то. Скоро за пакет прокисшего молока дела заводить начнут, как за хранение особо опасных биоматериалов.
Советую чуваку стрясти с гвардейцев побольше компенсации, чтоб прецедент был.

18.06.2020 10:01
- гость -

Блин, я тоже дома храню холодное оружие, срочно сдам нож. Хотя меня наверное посадят, я ж его не нашла, а купила.

18.06.2020 10:06
точный

напрасно шутите. Если статью пришьют парню,то посадят или условка- судимость будет. А парень то же не далёкого ума- зачем обьявлять на весь интернет,что нашёл в речке. я подобные запчасти видел на барахолке в Ленинграде и Маскве... и ни кого не сажали т.к. это всего лишь железки,которые не стреляют и ржавые

18.06.2020 10:32
Filin

хранение частей огнестрельного оружия? Что-то новое в законодательстве? Пружинки от бойков и бойки тоже хранить нельзя?

18.06.2020 10:34
- гость -

Экспертизу проведут, части оружия - это не оружие, а патрон.. Если негоден, то и дела нет.

18.06.2020 10:39
- гость -

Вот это я понимаю сработали. Выявили и обезвредили опаснейшего преступника, новоалтайского оружейного барона. Вот это уровень! Участникам операции - по звезде добавить, не меньше. Новоалтайск выходит в число самых безопасных городов мира, ой вей!

18.06.2020 10:47
- гость -

по мне, так ему как минимум, почетную грамоту надо дать за очистку дна водоема от мусора.

18.06.2020 11:28
- гость -

Мусарам палка привалила на халяву, щас накрутят три дела из одного
За ствол
За патрон
За хранение
Все раскроют , по всем звания и побрекушки получат

18.06.2020 11:41
месный

18.06.2020 11:28
- гость -

Ещё - ношение, он же это нёс. А если ещё и ехал то и перевозку.

18.06.2020 14:54
- гость -

Ствол разорвет, а барабан револьвера в обратную сторону патроном или пороховыми газами выстрелит, если посчастливится патрон найти.

18.06.2020 14:56
- гость -

Как же власть боится вооруженного народа...просто пипец!

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