Росгвардейцы нашли жителя Алтайского края после видеоролика с оружием

Сотрудники управления Росгвардии по Алтайскому краю установили личность человека, который похвастался в интернете необычным "уловом": патроном, ножом, стволом и прикладом гладкоствольного ружья.

Как сообщает пресс-служба ведомства, житель Новоалтайска выловил эти предметы в реке Чесноковка при помощи магнита с веревкой.

После того как ролик появился в Сети, правоохранители нашли его автора. У него изъяли ружье с нечитаемыми номерами.

Стражи порядка выяснили, что горожанин не является владельцем оружия и не обращался в правоохранительные органы с заявлением о его добровольной сдаче.

В связи с этим сотрудники полиции проводят проверку. По ее итогам могут возбудить уголовное дело по факту незаконного хранения частей огнестрельного гладкоствольного оружия, боеприпасов и холодного оружия.