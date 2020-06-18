Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили два новых случая коронавирусной инфекции, информирует региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

"Коронавирус подтвердился у 81-летнего жителя города Горно-Алтайска, контактного с ранее госпитализированным родственником, и 57-летней женщины с симптомами ОРВИ, прибывшей в Горно-Алтайск из другого региона", – сообщили в штабе.

Таким образом, всего в Республике Алтай насчитывается 336 случаев заражения. При этом выздоровели из этого количества 150 пациентов, пятеро из которых – за последние сутки.

Ранее губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин призвал руководителей муниципалитетов усилить контроль за соблюдением жителями санитарных правил из-за того, что в регионе проходят массовые мероприятия, несмотря на запреты.