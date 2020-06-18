Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Facebook и Instagram больше года зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от его имени. Об этом он написал в своем официальном канале.

"Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей", – написал Дуров.

По словам предпринимателя, несмотря на многочисленные жалобы и возмущение пользователей, соцсети продолжили продвигать подобные объявления осенью прошлого и весной этого года. Дуров отметил, что среди потерявших деньги в результате этих схем – пенсионеры.

"Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем", – подчеркнул он.

Дуров считает, что Facebook следует "начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели". Он также надеется, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов.

Основатель Telegram призвал пользователей Facebook и Instagram сохранять скриншоты мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов, резюмировал он.

Ранее Павел Дуров призвал российские власти разблокировать Telegram на территории России. Позже в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Авторы инициативы сослались на то, что мессенджер можно легко скачать и им официально пользуются российские госорганы.