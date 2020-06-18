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Многоэтажки в России хотят оставить без мусоропроводов

, ИА "Амител"
Общественники считают, что такая мера сделает подъезды более чистыми и безопасными, а жители домов сэкономят на ЖКХ
Фото: chisto2.ru

Фото: chisto2.ru

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах и не проектировать их в новостройках, пишут "Известия" со ссылкой на письмо Общественной палаты России, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества, направленное министру строительства и ЖКХ.

Отмечается, что мусоропроводы следует устранить, потому что они становятся источником неприятного запаха и шума в подъездах, могут спровоцировать пожар, приводят к размножению грызунов и насекомых, а также препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора в России. Кроме того, отсутствие мусоропровода позволит жителям многоквартирных домов сократить расходы на ЖКХ.

Также в качестве альтернативы предлагается наделить управляющие компании правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации.

Ранее в российском правительстве предложили изменить строительные нормативы, в том числе исключить оборудование многоквартирных домов мусоропроводами, потому что они мешают вести раздельный сбор мусора.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.06.2020 10:46
Наталья

летящий по мусоропроводу в 7 утра с девятого этажа пакет с бутылками заставляет всех жителей подъезда просыпаться на работу во время!

Поддерживаю это нововведение.

18.06.2020 10:52
A1isa


18.06.2020 10:46
Наталья

какое 7 утра, пакеты с бутылками обычно летят в 3 часа ночи

18.06.2020 10:52
- гость -

а жители домов сэкономят на ЖКХ

это как, отменят плату за обслуживание мусоропровода что-ли)))

18.06.2020 10:53
Я

А что делать с мусорными пакетами, летящими из окон?

18.06.2020 10:53
10.53

Что за бред. Всегда мусропровод чистый, никогда не пахнет, удобно! А так выйдешь в 7 утра и в лифте стоит куча народу с кучей мусорных пакет, очень классно))))

18.06.2020 10:55
- гость -

бредовое предположение. например в моем дворе нет места для размещения мусорных баков или контейнера.

18.06.2020 10:58
- гость -

...мусоропроводы следует устранить, потому что они становятся источником неприятного запаха и шума в подъездах, могут спровоцировать пожар, приводят к размножению грызунов и насекомых

площадки для сбора мусора где собираются организовывать, в шаговой доступности или как..

раньше мусор распределялся по 6 точкам (по кол-ву подъездов) в закрытых помещениях - теперь сконцентрировано в одном месте на открытом воздухе...

бродячие собаки обрадуются, мест хорчевания прибавится...

18.06.2020 10:59
Гость

Правильное решение, с ведрами давно никто не ходит все выносят пакеты в бак на улицу, а за мусор также будут плату брать, по факту он также будет вывозится как и раньше, просто жители будут выносить на улицу в бак, а тот кто с окон скидывает он и с мусоропроводом и без будет это делать

18.06.2020 11:01
- гость -

например в моем дворе нет места для размещения мусорных баков или контейнера.

не волнуйся,было бы желание, место найдут, например вместо детской площадки или стихийной парковки)))

18.06.2020 11:02
котовод

в нормальных домах мусоропровод чистый. Люди культурно выбрасывают все мусорных пакетах. не запаха ни мусора. а где имбицилы живут там в случае законсервирования мусоропровода 100% найдутся те , кому проще мусор в окно выкинуть, чем в лифт идти...у нас дому 8 лет в Невском - пока вроде чисто у мусоропровода. а вот рядом дома Невского 2 ( у грильницы) - там мусоропровода нет. Дак у дома 5 или 6 баков - вот там конечно подобие свалки. Мне кажется в каждом доме жильцы сами на собрании решать как им поступить с мусоропроводом.

18.06.2020 11:05
- гость -

например вместо детской площадки или стихийной парковки)))

в случае с детской площадкой облезут и обрастут неровно. а если выгнать со двора пару машин, то тут по санпину не пройдет. расстояние до дома будет маленькое.

18.06.2020 11:07
- гость -

Мне кажется в каждом доме жильцы сами на собрании решать как им поступить с мусоропроводом.

ага, как сочтет нужным решить ук, так и решат...

18.06.2020 11:11
- гость -

Сколько же развелось бездельников, выдающих на-гора какие-то тупые проекты. Выявлять таких инициаторов и с мётлами на улицу, вот чистота-то будет.

18.06.2020 11:14
- гость -

по санпину не пройдет. расстояние до дома будет маленькое.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5

18.06.2020 11:26
Иван

Когда уже в России введут раздельный сбор мусора, как например ,в Швейцарии???

18.06.2020 11:29
гость

по санпину не пройдет. расстояние до дома будет маленькое.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5

читайте санпин полностью. там есть один пункт - при сложности застройки отдаленность контейнеров от жилых домов и прочего может быть как уменьшена, так и увеличена.

18.06.2020 11:31
Мимопроходящий

Ну правильно. Если что-то требует правильного ухода, то лучше устранить? Бред! Может всё-таки научимся правильно пользоваться мусоропроводом? Не кидать крупные вещи, периодически чистить, сделать нормальные люки? Канализация ведь тоже шумит. И водопровод иногда течет. Тогда давайте выроем колодец во дворе, а рядом туалет с дыркой и ямой выгребной сделаем.

18.06.2020 11:31
- гость -

Здесь всё проще, есть желание при строительстве экономить на коммуникациях.

18.06.2020 11:37
Гость

Как двор машинами заставлен так место находите и на газонах, а для бака сразу места нет.

18.06.2020 11:45
- гость -

читайте санпин полностью. там есть один пункт - при сложности застройки отдаленность контейнеров от жилых домов и прочего может быть как уменьшена, так и увеличена.

и по решению комиссии 20 метров может превратиться в 5)))

18.06.2020 11:50
- гость -

сами на собрании решать
работая в Ук скажу по секрету жильцы мало чего решают

18.06.2020 11:54
- гость -

Абсолютно верное решение, тупорогие соседи выкидывают всякий жидкий мусор, им конечно сложно на лифте спуститься вниз, а потом мусоропровод месяц воняет тухлятиной.

18.06.2020 11:57
- гость -

также препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора в России

В этом все дело?) Чей то биснессс буксует?

18.06.2020 12:00
Итальянец

Правильное решение! Сразу несколько зайцев убьют. 1) Пропадут хамы которые доносят свой пакетик и оставляют у мусоропровода не закинув его туда или ещё оставшиеся свинтусы, которые валят мусор прямо из ведра и сковзяком всё это разносится по лестничной клетке. 2) Во многих дворах будет трудно выдержать санитарные нормы по размещению контейнеров и придётся убирать незаконные гаражи и парковки и на их месте делать мусорную площадку. 3) Появится поле деятельности волонтёрам и тимуровцам - будут помогать мусор выносить престарелым.

18.06.2020 12:01
- гость -

18.06.2020 11:54
- гость -

Только могу посочувствовать, что вы живете с тупорогими соседями...

18.06.2020 12:02
- гость -


18.06.2020 10:59
Гость

Правильное решение, с ведрами давно никто не ходит все выносят пакеты в бак на улицу, а за мусор также будут плату брать, по факту

Берут с человека , а не по факту

18.06.2020 12:08
- гость -

Были времена , когда приезжала машина и телега( ) для мусора в шесть вечера.
Красота. баков нет везде чисто

18.06.2020 12:10
Sv

Наконец-то хоть что-то разумное. Ни о каком раздельном мусоре не получится вести речь пока строятся дома с мусоропроводами. И гигиена в домах лучше, что-то мне не встречались стерильные мусоропроводы.

18.06.2020 12:18
- гость -


18.06.2020 12:10
Sv

И кухни убрать из квартир ? Продуктов в доме не будет и тараканы исчезнут.
Лифты убрать и люди здоровей будут.

и т.д.

Не зачем плохую работу и жадность строителей покрывать. (плохая звукоизоляция в шахте).
Для раздельного сбора мусора можно и две или три трубы поставить( место позволяет)

18.06.2020 12:30
- гость -

12:18
- гость -
Дурью то не майтесь и прекратите кормить тараканов продуктами.

18.06.2020 12:31
мимопроходил

"Для раздельного сбора мусора можно и две или три трубы поставить( место позволяет)"

и чтобы внизу в один контейнер сходились да? )))

18.06.2020 12:34
- гость -

12:31
Сейчас она покормит тараканов продуктами и ответит вам.

18.06.2020 12:38
- гость -

Что то наш главный урбанист молчит, обедает наверное....

18.06.2020 12:39
- гость -

Живу три года в многоэтажке с заваренным мусоропроводом, дойти 30 метров до баков не обламывает. Сначала тоже некоторые визжали про недопустимость заваривания, но благоразумных людей оказалось большинство и большинством голосов мусоропровод было решено заварить. Три года - полёт нормальный.

18.06.2020 12:54
АБОРИГЕН

Я прямо в шоке в последнее время от таких инициатив.Что там случилось в министерствах? Новое здравомыслящее поколение сменило нафталиновую гвардию?!
Мусоропровод в подъезде это дикая дичь, которой не место в подъездах. Понимание этого пришло во всем мире лет так 40 назад. Наконец то и до Россиюшки начали докатываться отголоски мирового прогресса.

18.06.2020 12:55
АБОРИГЕН

Мусоропровод в подъездах приговорен по той простой причине, что он делает невозможным раздельный сбор мусора, к которому рано или поздно придут даже в Барнауле.

18.06.2020 12:58
- гость -

Чушь. Есть дома где мусоропровод сделан из каждой квартиры и никто не заваривает. Когда идиотизм закончится?

18.06.2020 13:02
- гость -

Обязательно в подъезде свинья найдется и выльет в мусоропровод то прокисший суп прямо из кастрюли, то доски впихнет, которые застревают в трубе. Как мы не боролись с такими в прошлом своём доме, все равно периодически мусоропровод вонял. В новом доме мусопровода нет, баки на улице, поэтому у свиней нет даже шансов вылить в него суп или еще что.

18.06.2020 13:08
- гость -

18.06.2020 12:55
АБОРИГЕН

Мусоропровод в подъездах приговорен по той простой причине, что он делает невозможным раздельный сбор мусора, к которому рано или поздно придут даже в Барнауле.
--------------
По поводу раздельного мусора ты не прав. У нас в доме мусоропровод, а в соседнем дворе пункт приема металла/бумаги/стекла/пластика. По мере накопления относим металл/бумагу/стекло/пластик в пункт приема. А все, что под эти категории не подпадает - в мешок для мусоропровода.

18.06.2020 13:22
- гость -

А мы в детстве туда петарды кидали. Было весело. А сейчас дети в людей камни кидают. Поколе мы будем забирать веселое детство у подростков?!

18.06.2020 14:22
- гость -

13:02
хаха. а теперь у вас есть те соседи которые выливают суп из окна и ставят доски в подъезде. не в мусоропроводах дело. а в людях

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