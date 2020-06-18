Многоэтажки в России хотят оставить без мусоропроводов

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах и не проектировать их в новостройках, пишут "Известия" со ссылкой на письмо Общественной палаты России, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества, направленное министру строительства и ЖКХ.
Отмечается, что мусоропроводы следует устранить, потому что они становятся источником неприятного запаха и шума в подъездах, могут спровоцировать пожар, приводят к размножению грызунов и насекомых, а также препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора в России. Кроме того, отсутствие мусоропровода позволит жителям многоквартирных домов сократить расходы на ЖКХ.
Также в качестве альтернативы предлагается наделить управляющие компании правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации.
Ранее в российском правительстве предложили изменить строительные нормативы, в том числе исключить оборудование многоквартирных домов мусоропроводами, потому что они мешают вести раздельный сбор мусора.
Комментарии
летящий по мусоропроводу в 7 утра с девятого этажа пакет с бутылками заставляет всех жителей подъезда просыпаться на работу во время!
Поддерживаю это нововведение.
18.06.2020 10:46
Наталья
какое 7 утра, пакеты с бутылками обычно летят в 3 часа ночи
а жители домов сэкономят на ЖКХ
это как, отменят плату за обслуживание мусоропровода что-ли)))
А что делать с мусорными пакетами, летящими из окон?
Что за бред. Всегда мусропровод чистый, никогда не пахнет, удобно! А так выйдешь в 7 утра и в лифте стоит куча народу с кучей мусорных пакет, очень классно))))
бредовое предположение. например в моем дворе нет места для размещения мусорных баков или контейнера.
...мусоропроводы следует устранить, потому что они становятся источником неприятного запаха и шума в подъездах, могут спровоцировать пожар, приводят к размножению грызунов и насекомых
площадки для сбора мусора где собираются организовывать, в шаговой доступности или как..
раньше мусор распределялся по 6 точкам (по кол-ву подъездов) в закрытых помещениях - теперь сконцентрировано в одном месте на открытом воздухе...
бродячие собаки обрадуются, мест хорчевания прибавится...
Правильное решение, с ведрами давно никто не ходит все выносят пакеты в бак на улицу, а за мусор также будут плату брать, по факту он также будет вывозится как и раньше, просто жители будут выносить на улицу в бак, а тот кто с окон скидывает он и с мусоропроводом и без будет это делать
например в моем дворе нет места для размещения мусорных баков или контейнера.
не волнуйся,было бы желание, место найдут, например вместо детской площадки или стихийной парковки)))
в нормальных домах мусоропровод чистый. Люди культурно выбрасывают все мусорных пакетах. не запаха ни мусора. а где имбицилы живут там в случае законсервирования мусоропровода 100% найдутся те , кому проще мусор в окно выкинуть, чем в лифт идти...у нас дому 8 лет в Невском - пока вроде чисто у мусоропровода. а вот рядом дома Невского 2 ( у грильницы) - там мусоропровода нет. Дак у дома 5 или 6 баков - вот там конечно подобие свалки. Мне кажется в каждом доме жильцы сами на собрании решать как им поступить с мусоропроводом.
например вместо детской площадки или стихийной парковки)))
в случае с детской площадкой облезут и обрастут неровно. а если выгнать со двора пару машин, то тут по санпину не пройдет. расстояние до дома будет маленькое.
Мне кажется в каждом доме жильцы сами на собрании решать как им поступить с мусоропроводом.
ага, как сочтет нужным решить ук, так и решат...
Сколько же развелось бездельников, выдающих на-гора какие-то тупые проекты. Выявлять таких инициаторов и с мётлами на улицу, вот чистота-то будет.
по санпину не пройдет. расстояние до дома будет маленькое.
Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5
Когда уже в России введут раздельный сбор мусора, как например ,в Швейцарии???
по санпину не пройдет. расстояние до дома будет маленькое.
Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5
читайте санпин полностью. там есть один пункт - при сложности застройки отдаленность контейнеров от жилых домов и прочего может быть как уменьшена, так и увеличена.
Ну правильно. Если что-то требует правильного ухода, то лучше устранить? Бред! Может всё-таки научимся правильно пользоваться мусоропроводом? Не кидать крупные вещи, периодически чистить, сделать нормальные люки? Канализация ведь тоже шумит. И водопровод иногда течет. Тогда давайте выроем колодец во дворе, а рядом туалет с дыркой и ямой выгребной сделаем.
Здесь всё проще, есть желание при строительстве экономить на коммуникациях.
Как двор машинами заставлен так место находите и на газонах, а для бака сразу места нет.
читайте санпин полностью. там есть один пункт - при сложности застройки отдаленность контейнеров от жилых домов и прочего может быть как уменьшена, так и увеличена.
и по решению комиссии 20 метров может превратиться в 5)))
сами на собрании решать
работая в Ук скажу по секрету жильцы мало чего решают
Абсолютно верное решение, тупорогие соседи выкидывают всякий жидкий мусор, им конечно сложно на лифте спуститься вниз, а потом мусоропровод месяц воняет тухлятиной.
также препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора в России
В этом все дело?) Чей то биснессс буксует?
Правильное решение! Сразу несколько зайцев убьют. 1) Пропадут хамы которые доносят свой пакетик и оставляют у мусоропровода не закинув его туда или ещё оставшиеся свинтусы, которые валят мусор прямо из ведра и сковзяком всё это разносится по лестничной клетке. 2) Во многих дворах будет трудно выдержать санитарные нормы по размещению контейнеров и придётся убирать незаконные гаражи и парковки и на их месте делать мусорную площадку. 3) Появится поле деятельности волонтёрам и тимуровцам - будут помогать мусор выносить престарелым.
18.06.2020 11:54
- гость -
Только могу посочувствовать, что вы живете с тупорогими соседями...
18.06.2020 10:59
Гость
Правильное решение, с ведрами давно никто не ходит все выносят пакеты в бак на улицу, а за мусор также будут плату брать, по факту
Берут с человека , а не по факту
Были времена , когда приезжала машина и телега( ) для мусора в шесть вечера.
Красота. баков нет везде чисто
Наконец-то хоть что-то разумное. Ни о каком раздельном мусоре не получится вести речь пока строятся дома с мусоропроводами. И гигиена в домах лучше, что-то мне не встречались стерильные мусоропроводы.
18.06.2020 12:10
Sv
И кухни убрать из квартир ? Продуктов в доме не будет и тараканы исчезнут.
Лифты убрать и люди здоровей будут.
и т.д.
Не зачем плохую работу и жадность строителей покрывать. (плохая звукоизоляция в шахте).
Для раздельного сбора мусора можно и две или три трубы поставить( место позволяет)
12:18
- гость -
Дурью то не майтесь и прекратите кормить тараканов продуктами.
"Для раздельного сбора мусора можно и две или три трубы поставить( место позволяет)"
и чтобы внизу в один контейнер сходились да? )))
12:31
Сейчас она покормит тараканов продуктами и ответит вам.
Что то наш главный урбанист молчит, обедает наверное....
Живу три года в многоэтажке с заваренным мусоропроводом, дойти 30 метров до баков не обламывает. Сначала тоже некоторые визжали про недопустимость заваривания, но благоразумных людей оказалось большинство и большинством голосов мусоропровод было решено заварить. Три года - полёт нормальный.
Я прямо в шоке в последнее время от таких инициатив.Что там случилось в министерствах? Новое здравомыслящее поколение сменило нафталиновую гвардию?!
Мусоропровод в подъезде это дикая дичь, которой не место в подъездах. Понимание этого пришло во всем мире лет так 40 назад. Наконец то и до Россиюшки начали докатываться отголоски мирового прогресса.
Мусоропровод в подъездах приговорен по той простой причине, что он делает невозможным раздельный сбор мусора, к которому рано или поздно придут даже в Барнауле.
Чушь. Есть дома где мусоропровод сделан из каждой квартиры и никто не заваривает. Когда идиотизм закончится?
Обязательно в подъезде свинья найдется и выльет в мусоропровод то прокисший суп прямо из кастрюли, то доски впихнет, которые застревают в трубе. Как мы не боролись с такими в прошлом своём доме, все равно периодически мусоропровод вонял. В новом доме мусопровода нет, баки на улице, поэтому у свиней нет даже шансов вылить в него суп или еще что.
18.06.2020 12:55
АБОРИГЕН
Мусоропровод в подъездах приговорен по той простой причине, что он делает невозможным раздельный сбор мусора, к которому рано или поздно придут даже в Барнауле.
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По поводу раздельного мусора ты не прав. У нас в доме мусоропровод, а в соседнем дворе пункт приема металла/бумаги/стекла/пластика. По мере накопления относим металл/бумагу/стекло/пластик в пункт приема. А все, что под эти категории не подпадает - в мешок для мусоропровода.
А мы в детстве туда петарды кидали. Было весело. А сейчас дети в людей камни кидают. Поколе мы будем забирать веселое детство у подростков?!
13:02
хаха. а теперь у вас есть те соседи которые выливают суп из окна и ставят доски в подъезде. не в мусоропроводах дело. а в людях