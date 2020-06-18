Многоэтажки в России хотят оставить без мусоропроводов

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах и не проектировать их в новостройках, пишут "Известия" со ссылкой на письмо Общественной палаты России, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества, направленное министру строительства и ЖКХ.

Отмечается, что мусоропроводы следует устранить, потому что они становятся источником неприятного запаха и шума в подъездах, могут спровоцировать пожар, приводят к размножению грызунов и насекомых, а также препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора в России. Кроме того, отсутствие мусоропровода позволит жителям многоквартирных домов сократить расходы на ЖКХ.

Также в качестве альтернативы предлагается наделить управляющие компании правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации.

Ранее в российском правительстве предложили изменить строительные нормативы, в том числе исключить оборудование многоквартирных домов мусоропроводами, потому что они мешают вести раздельный сбор мусора.