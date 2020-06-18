Пятеро алтайских чиновников заразились коронавирусом

В Республике Алтай у пятерых сотрудников Министерства труда выявили коронавирус, сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что состояние госпитализированных удовлетворительное. Потенциально контактных сотрудников отправили на самоизоляцию, они работают из дома. Сама ситуация не повлияла на работу министерства, и ведомство функционирует в штатном режиме.

По последним данным, в Республике Алтай насчитывается 336 случаев заражения коронавирусом. Ранее глава региона Олег Хорохордин призвал руководителей муниципалитетов усилить контроль за соблюдением жителями санитарных правил. Поводом стало то, что в регионе проходят массовые мероприятия, несмотря на запреты.