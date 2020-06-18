В Бийске спасли 10 человек при пожаре в многоэтажке

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Вечером 17 июня пожарные эвакуировали 10 жильцов при возгорании в пятиэтажном доме на улице Кутузова в Бийске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар начался с электрощитовой, расположенной в подъезде на втором этаже дома. Огонь охватил проводку, что привело к сильному задымлению.

Чтобы не создавать угрозу здоровью людей из-за дыма, спасатели вывели их на улицу. Пламя на площади 2 кв. м потушили. В работе задействовали 19 человек личного состава и пять единиц техники.

"По лестничным маршам с использованием средств защиты органов дыхания огнеборцы вывели с 3, 4 и 5 этажей на свежий воздух 10 человек, из них двоих детей, – уточнил руководитель пожарно-спасательной части № 21 Алексей Воробьев. – Возгорание удалось ликвидировать в считанные минуты. Никто не пострадал".

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.