Барнаульский зоопарк показал трапезу маленьких носух

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" опубликовал видео с маленькими носухами в своем Instagram-аккаунте. На кадрах всеядные звереныши вместе с мамой с аппетитом поедают мясо.

"Брат с сестричкой родились полтора месяца назад. А сейчас уже активно радуют и умиляют наших гостей. Живут юнцы вместе с мамочкой в вольере по соседству с соболями и белками", – рассказали в зверинце.

Свое название носухи получили за удлиненный нос, который вместе с передней частью верхней губы образует подвижный хоботок. Носухи распространены почти по всей Южной и Центральной Америке, а также в Мексике. Обитают эти млекопитающие в основном в тропических лесах, однако встречаются и на краю пустынь. Носухи всеядны, но предпочитают мясную пищу.

Ранее amiс.ru сообщал, что во второй половине апреля в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" родился ягненок муфлона, а спустя несколько дней – еще один. Также в начале мая в зверинце появились на свет детеныш северного оленя и два козленка. А совсем недавно в парке родились четыре тигренка.