Как выглядит противовирусный туннель, который установили в резиденции Путина

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Дезинфекционный туннель установили в резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огареве. Такие же два устройства находятся в Кремле, куда Путин периодически приезжает для рабочих встреч и мероприятий. Оборудование появилось там еще в разгар пандемии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Туннели разработала российская компания из Пензы. При входе в них человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Кроме этого, пензенские программисты разработали для них программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерение температуры тела. Стоимость такого оборудования составляет на данный момент около полумиллиона рублей, об этом Hi-Tech Mail.ru рассказал представитель компании.