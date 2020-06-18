Как выглядит противовирусный туннель, который установили в резиденции Путина

Фото: Mizotty / YouTube
Дезинфекционный туннель установили в резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огареве. Такие же два устройства находятся в Кремле, куда Путин периодически приезжает для рабочих встреч и мероприятий. Оборудование появилось там еще в разгар пандемии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Туннели разработала российская компания из Пензы. При входе в них человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Кроме этого, пензенские программисты разработали для них программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерение температуры тела. Стоимость такого оборудования составляет на данный момент около полумиллиона рублей, об этом Hi-Tech Mail.ru рассказал представитель компании.
Комментарии
Туннели разработала российская компания из Пензы.
И изрисовала их импортными матершинными буквами.Зачем?Или в Пензе вражины буржуинские завелись?
Получается, что даже обычный ящик с компрессором наши не в состоянии сделать?
Вождь готовится к обнулению а тем временем:
"Полиция и люди в штатском приехали минувшей ночью в редакцию телеканала Дождь.
Они потребовали встречи с автором расследования о создании поддельных учетных записей для электронного голосования по поправкам в Конституцию с корреспондентом Антоном Баевым.
Как рассказали в редакции Дождя, сначала четверо неизвестных в штатском хотели забрать Баева. Позже подъехали полицейские в форме, которые стали требовать у журналиста документы.
После приезда юриста телеканала полиция ограничилась тем, что взяла на месте объяснения у корреспондента.
На самом телеканале, по словам главного редактора Дождя Тихона Дзядко, выразили недоумение такими действиями сотрудников внутренних органов".
А все просто. Название "Моторные технологии" сменили на короткое и звучное "Mizotty". Его удобно использовать всем, кто владеет только латиницей. В новом названии буквы М и Т являются отсылками к прежнему неймингу. А сочетание "IZO" содержит инициалы руководителя предприятия - Израновой Ольги Валерьевны.С учетом того, что компания планирует выход на европейский рынок.
Зачем в Ново-Огареве поставили? путин в бункере сидит.
Мы даже не сомневаемся, что ради себя президент потратил миллиарды бюджетных денег на вот это гауно.
Если бы о народе думал - ставил бы в торговых центрах и общественных местах.
Так ведь вирус может быть внутри человека. Нужно в этом тоннеле еще автоматическое промывание хлоркой делать, с двух сторон.
18.06.2020 13:25
- гость -
Вы так и норовите президенту залезть с обратной стороны. Это, так то оскорбительная процедура.
18.06.2020 13:14
krash
да вечно ты недоволен, все бы о тебе президент думал, аха.
о себе он думает, как все нормальные люди.
может ты только о народе печешься, не смеши людей.
Да краш у нас вообще предвзятый товарисЧ, то ему бабы не нравятся, то суп сильно красный...Пижон
Вопрос не в туннеле, а почему он в бункере сидит? В бункерах прячутся от бомб, ракет, от пуль, может быть, от вируса можно спрятаться и в наземном помещении, а под землёй при отсутствии солнечного света, среда для вирусов более благоприятная.
ЭЭЭэ че про суп наговариваешь? а?
ну недолюбливаю я воров и мошенников.....что с того
Рекламные конструкции тоннелей на случай ядерной войны.
Воняют кухней не мясных изделий и прочей ритуальной ерунды.
krash и гость 13:48, вы что? Предварительно видите что я тут на компе в блокнотик строчу?
Душевая кабинка с ультрафиолетовыми лампами за пол миллиона. Это и есть российские нанотехнологии?
систему распознавания лиц
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В паспорт загляните. Там все написано.
И локтевой дозатор! Сенсорный не по карману?