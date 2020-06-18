Очередное землетрясение произошло в Горном Алтае

В Республике Алтай зафиксировали землетрясение, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН. Произошло это утром 18 июня в 6:45.

Эпицентр подземного толчка зафиксирован в 189 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска в районе границы Онгудайского и Улаганского районов. Ближе всего к нему расположены села Акташ и Чибит.

По данным сейсмологов, интенсивность сотрясений в центре составила 3,1 балла по шкале MSK-64. Разрушений и жертв нет.

Землетрясение произошло в границах очага сейсмоактивности в Горном Алтае, которая сохраняется уже более 15 лет. Как считают специалисты, связано это с процессом горообразования.

Как ранее писал amic.ru, практически на том же месте Республику Алтай трясло 27 мая. Эпицентр находился примерно в двух километрах от нынешнего.