Два водителя пострадали в ночном ДТП под Барнаулом

Два человека пострадали в ДТП на 201-м километре "Чуйского тракта", сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края. Авария произошла 18 июня в 00:35 в районе Новоалтайска.

Столкнулись Mitsubishi Lancer и ВАЗ-21150, двигавшиеся в направлении Барнаула. Водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в заднюю часть впереди идущего автомобиля, от чего тот перевернулся.

В результате аварии пострадали водители транспортных средств. Они оказались ровесниками – им по 35 лет. Мужчин увезли в больницу.

Очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте" утверждают, что мужчина, находившийся за рулем Mitsubishi Lancer, был в состоянии опьянения.