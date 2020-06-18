Каждый второй автомобилист Алтайского края засыпал за рулем

Половина водителей Алтайского края хотя бы раз засыпали за рулем, следует из соответствующего опроса, который провели специалисты портала "Дром.ру".
Автолюбителям предлагали ответить на вопрос "Вы когда-нибудь засыпали за рулем?". Результаты показали, что 46,8% автомобилистов действительно "отключались" за рулем, но все обошлось без печальных последствий, а у 3,2% респондентов это закончилось плохо.
В целом по России засыпали за рулем 51% водителей. Остальные 49% опрошенных выбрали вариант ответа "нет".
Отмечается, что всероссийский опрос проводился с 25 мая по 2 июня 2020 года среди пользователей автомобильного портала. Всего проголосовал 13 671 человек.
Комментарии
Не было такого. Неудобно за рулём спать. НА заднем сиденье - спал. Но тоже комфорта мало.
Самое эффективное средство от засыпания за рулём, - педаль газа до пола, вне зависимости от состояния дороги.
Если случилась такая аказия,что очень хочется спать,щелкайте семечки,но это не спасет от сна на 100 %,выход один остановиться и подремать 20-30 минут,поверьте.будет совершенно другое состояние.... и вы не кювете!!!!