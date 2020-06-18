Каждый второй автомобилист Алтайского края засыпал за рулем

Половина водителей Алтайского края хотя бы раз засыпали за рулем, следует из соответствующего опроса, который провели специалисты портала "Дром.ру".

Автолюбителям предлагали ответить на вопрос "Вы когда-нибудь засыпали за рулем?". Результаты показали, что 46,8% автомобилистов действительно "отключались" за рулем, но все обошлось без печальных последствий, а у 3,2% респондентов это закончилось плохо.

В целом по России засыпали за рулем 51% водителей. Остальные 49% опрошенных выбрали вариант ответа "нет".

Отмечается, что всероссийский опрос проводился с 25 мая по 2 июня 2020 года среди пользователей автомобильного портала. Всего проголосовал 13 671 человек.