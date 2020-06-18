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Путин обратится к народу перед голосованием по поправкам в Конституцию

, ИА "Амител"
Это произойдет в один из дней после Парада Победы
Фото: primpress.ru

Фото: primpress.ru

Президент России Владимир Путин планирует выступить с обращением к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию, сообщает "Интерфакс".

"Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня", – сообщил собеседник агентства.

Другой источник издания уточнил, что среди возможных дат обращения рассматриваются 29 и 30 июня. Кроме того, тему изменения Конституции российский лидер затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который покажут 22 июня.

Напомним, что голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день голосования станет выходным.

Как уже сообщал amic.ru, после голосования по поправкам в Конституцию состоится полноформатная прямая линия президента России Владимира Путина, точные сроки которой сообщат позже.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.06.2020 13:27
- гость -

Про необходимость своего обнуления опять будет замалчивать?!

18.06.2020 13:28
- гость -

Уникальный шанс объявить об уходе

18.06.2020 13:30
Козел

наоборот объяснит зачем это надо России или что все неправильно поняли никакого обнуления нет!

18.06.2020 13:31
- гость -

18.06.2020 13:27
- гость -
Про необходимость своего обнуления опять будет замалчивать?!

Нет,прямо скажет народу что все затеянно ради обнуления его сроков

18.06.2020 13:33
- гость -

Здравствуйте, царь, очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь, очень приятно.
«Иван Васильевич меняет профессию» — кинокомедия Леонида Гайдая

18.06.2020 13:35
- гость -

Bloomberg: Ветераны, отобранные для участия в параде, отправлены в изоляцию, чтобы снизить риск заражения Путина

18.06.2020 13:49
М

Либерда западенская аж взвизгивает верещит в своей безсильной злобе, ибо не может уже ничего противопоставить всё более усиливающемуся курсу на суверенитет России, возглавляемому Путиным,
Ничего кроме своего обычного брюзжания и идиотских высказываний, рассчитанных на такого же уровня невежественного и сирого обывателя. Но уверяю вас последних сегодня всё меньше.

18.06.2020 13:50
солдат

Путин выступит и скажет. ЧТО! отныне будет исполнятся Конституция России. Законы России. Наконец-то перестанут унижать граждан. И наконец -то после 20! лет правления и служения народу России МЫ Россияне построим ,,город солнца,, А за неисполнение и игнорирование законов и Конституции России можете объявить Мне Путину импичмент.

18.06.2020 13:55
АБОРИГЕН

18.06.2020 13:49
М
Какой же ты идиот.

18.06.2020 14:02
- гость -

18.06.2020 13:55
АБОРИГЕН

Я думаю, что он просто деньги получает за эти посты.

18.06.2020 14:03
- гость -

18.06.2020 13:55
АБОРИГЕН,ревнуешь?Не волнуйся,ты и месный вне конкуренции.

18.06.2020 14:03
- гость -

Путин хочет править вечно. То есть пожизненно.
Путин хочет бессмертия. Это точно.
Ведь о бессмертии человечество мечтает давно. В том числе и наш президент.
Если Путин обретёт физическое бессмертие — значит, с гарантией доживёт до суда.
Чёрный юмор Истории: бессмертный человек получает пожизненный срок.
Хорошо бы следующие тысячи лет он провёл в армейском храме, где должен был вечно присутствовать в виде мёртвой мозаики.

18.06.2020 14:05
гость

Впервые согласен с Аборигеном

18.06.2020 14:07
- гость -

В бункере дед, во сто СИЗ одет, кто его выбирает - слёзы проливает!
Кто это ребята?

18.06.2020 14:08
- гость -

я устал я мухожух

18.06.2020 14:09
- гость -

8.06.2020 14:03
- гость -

а он разве и сейчас правит?

18.06.2020 14:13
- гость -

18.06.2020 13:49
М
уже ничего противопоставить всё более усиливающемуся курсу на суверенитет России,

На изоляцию хотел сказать?..

18.06.2020 14:14
- гость -

18.06.2020 14:13
- гость -
Замучаетесь изолировать.

18.06.2020 14:19
- гость -

Соперники Путина на пост президента 2024:
- от коммунистов 80 летний Зюганов
- от либерды - Лёшка Панин
- от либерал-демократов - 78 летний Жириновский
- от консерваторов - Сережа Безруков

Скриньте для проверки

18.06.2020 14:20
- гость -

"Какой же ты идиот."
-------
Какой же он идиот? По моему он просто подонок в пиджаке.

18.06.2020 14:21
- гость -

До чего либерда тупа.Иногда забавна,но чаще раздражает.

18.06.2020 14:22
- гость -

так вроде хотел после
а теперь до
что случилось?

18.06.2020 14:23
- гость -

Главное приоритет российских законов над международными. В Гааге вовсю идет суд по сбитому малазийскому Боингу.

18.06.2020 14:24
- гость -

"Замучаетесь изолировать."
----
Кто замучается? Тут самоизоляция получается

18.06.2020 14:24
- гость -

Про 7 пожизненных члена совета федераций расскажет?Вся шайка чтоб до самой смерти сидела.

18.06.2020 14:25
- гость -

18.06.2020 14:23
- гость -
И что?

18.06.2020 14:25
- гость -

когда оставили без бабла на зарубежных счетах всех сотоварищей, сразу запели по другому
и про суверенитет россии сразу позабыли чета

18.06.2020 14:27
- гость -

Это абориген просто прикрылся аватаркой с гребешком.По издаваемым им звуками(пуканьем,гыканьем,мычанием)и вони он определённо представляется существом с мутными блуждающими глазами и текущией изо рта слюной.

18.06.2020 14:27
- гость -

18.06.2020 14:23
- гость -

Что что?

18.06.2020 14:28
- гость -

А в гааге сейчас петухи поют,выказывая свои куриные мозги...)

18.06.2020 14:31
- гость -

почему нет фото пескова с усами?

18.06.2020 14:32
- гость -


18.06.2020 13:49
М

"Набил бы я тебе рыло, да только Заратустра не позволяет" (с) 12 стульев

18.06.2020 14:34
- гость -

До чего НОДовцы тупы и омерзительны. И быдло, верящее в сказки про какой-то сказочный "суверенитет", ничем не лучше.

18.06.2020 14:35
- гость -

то14:32
------------------------------
Уймись,хохол,твой мозг,который с горошинку,сейчас эмоцыйно напружён.

18.06.2020 14:39
Alex1976

Народ вы вообще в курсе что главный либерал всея руси обнуленняй и он сам об этом говорил в интервью 2014 года

18.06.2020 14:42
- гость -

Alex1976,либерасты не либералы.Они просто кю.

18.06.2020 14:48
- гость -

Если придет бутылочный он вас тут негодяев быстро к столу прижмет ногтем!

18.06.2020 14:52
- гость -

14:47
---------------
Брысь отседа,щеневмерлик.

18.06.2020 14:56
Гость

"Волшебник Изумрудного Города"-есть такая сказка. Осталось всем раздать очки.

18.06.2020 15:19
- гость -

18.06.2020 13:55
АБОРИГЕН

Этот идиот депутат и член ЕР, глумится ибо считает, что жизнь удалась...

18.06.2020 15:36
- гость -

Этот идиот депутат и член ЕР
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