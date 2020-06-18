Президент России Владимир Путин планирует выступить с обращением к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию, сообщает "Интерфакс".
"Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня", – сообщил собеседник агентства.
Другой источник издания уточнил, что среди возможных дат обращения рассматриваются 29 и 30 июня. Кроме того, тему изменения Конституции российский лидер затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который покажут 22 июня.
Напомним, что голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день голосования станет выходным.
Как уже сообщал amic.ru, после голосования по поправкам в Конституцию состоится полноформатная прямая линия президента России Владимира Путина, точные сроки которой сообщат позже.
Комментарии
Про необходимость своего обнуления опять будет замалчивать?!
Уникальный шанс объявить об уходе
наоборот объяснит зачем это надо России или что все неправильно поняли никакого обнуления нет!
18.06.2020 13:27
- гость -
Про необходимость своего обнуления опять будет замалчивать?!
Нет,прямо скажет народу что все затеянно ради обнуления его сроков
Здравствуйте, царь, очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь, очень приятно.
«Иван Васильевич меняет профессию» — кинокомедия Леонида Гайдая
Bloomberg: Ветераны, отобранные для участия в параде, отправлены в изоляцию, чтобы снизить риск заражения Путина
Либерда западенская аж взвизгивает верещит в своей безсильной злобе, ибо не может уже ничего противопоставить всё более усиливающемуся курсу на суверенитет России, возглавляемому Путиным,
Ничего кроме своего обычного брюзжания и идиотских высказываний, рассчитанных на такого же уровня невежественного и сирого обывателя. Но уверяю вас последних сегодня всё меньше.
Путин выступит и скажет. ЧТО! отныне будет исполнятся Конституция России. Законы России. Наконец-то перестанут унижать граждан. И наконец -то после 20! лет правления и служения народу России МЫ Россияне построим ,,город солнца,, А за неисполнение и игнорирование законов и Конституции России можете объявить Мне Путину импичмент.
18.06.2020 13:49
М
Какой же ты идиот.
18.06.2020 13:55
АБОРИГЕН
Я думаю, что он просто деньги получает за эти посты.
18.06.2020 13:55
АБОРИГЕН,ревнуешь?Не волнуйся,ты и месный вне конкуренции.
Путин хочет править вечно. То есть пожизненно.
Путин хочет бессмертия. Это точно.
Ведь о бессмертии человечество мечтает давно. В том числе и наш президент.
Если Путин обретёт физическое бессмертие — значит, с гарантией доживёт до суда.
Чёрный юмор Истории: бессмертный человек получает пожизненный срок.
Хорошо бы следующие тысячи лет он провёл в армейском храме, где должен был вечно присутствовать в виде мёртвой мозаики.
Впервые согласен с Аборигеном
В бункере дед, во сто СИЗ одет, кто его выбирает - слёзы проливает!
Кто это ребята?
я устал я мухожух
8.06.2020 14:03
- гость -
а он разве и сейчас правит?
18.06.2020 13:49
М
уже ничего противопоставить всё более усиливающемуся курсу на суверенитет России,
На изоляцию хотел сказать?..
18.06.2020 14:13
- гость -
Замучаетесь изолировать.
Соперники Путина на пост президента 2024:
- от коммунистов 80 летний Зюганов
- от либерды - Лёшка Панин
- от либерал-демократов - 78 летний Жириновский
- от консерваторов - Сережа Безруков
Скриньте для проверки
"Какой же ты идиот."
-------
Какой же он идиот? По моему он просто подонок в пиджаке.
До чего либерда тупа.Иногда забавна,но чаще раздражает.
так вроде хотел после
а теперь до
что случилось?
Главное приоритет российских законов над международными. В Гааге вовсю идет суд по сбитому малазийскому Боингу.
"Замучаетесь изолировать."
----
Кто замучается? Тут самоизоляция получается
Про 7 пожизненных члена совета федераций расскажет?Вся шайка чтоб до самой смерти сидела.
18.06.2020 14:23
- гость -
И что?
когда оставили без бабла на зарубежных счетах всех сотоварищей, сразу запели по другому
и про суверенитет россии сразу позабыли чета
Это абориген просто прикрылся аватаркой с гребешком.По издаваемым им звуками(пуканьем,гыканьем,мычанием)и вони он определённо представляется существом с мутными блуждающими глазами и текущией изо рта слюной.
18.06.2020 14:23
- гость -
Что что?
А в гааге сейчас петухи поют,выказывая свои куриные мозги...)
почему нет фото пескова с усами?
18.06.2020 13:49
М
"Набил бы я тебе рыло, да только Заратустра не позволяет" (с) 12 стульев
До чего НОДовцы тупы и омерзительны. И быдло, верящее в сказки про какой-то сказочный "суверенитет", ничем не лучше.
то14:32
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Уймись,хохол,твой мозг,который с горошинку,сейчас эмоцыйно напружён.
Народ вы вообще в курсе что главный либерал всея руси обнуленняй и он сам об этом говорил в интервью 2014 года
Alex1976,либерасты не либералы.Они просто кю.
Если придет бутылочный он вас тут негодяев быстро к столу прижмет ногтем!
14:47
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Брысь отседа,щеневмерлик.
"Волшебник Изумрудного Города"-есть такая сказка. Осталось всем раздать очки.
18.06.2020 13:55
АБОРИГЕН
Этот идиот депутат и член ЕР, глумится ибо считает, что жизнь удалась...
Этот идиот депутат и член ЕР
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Имя?