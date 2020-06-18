Президент России Владимир Путин планирует выступить с обращением к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию, сообщает "Интерфакс".

"Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня", – сообщил собеседник агентства.

Другой источник издания уточнил, что среди возможных дат обращения рассматриваются 29 и 30 июня. Кроме того, тему изменения Конституции российский лидер затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который покажут 22 июня.

Напомним, что голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день голосования станет выходным.

Как уже сообщал amic.ru, после голосования по поправкам в Конституцию состоится полноформатная прямая линия президента России Владимира Путина, точные сроки которой сообщат позже.