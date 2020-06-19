"И мой сидит также!" В Сети делятся снимками своих собак в странных позах

Фото: boredpanda.com / twitter

Стихийный флешмоб организовали пользователи Twitter, выкладывая фото своих собак. Хозяева заметили, что их любимцы начали сидеть в неестественных для них позах. А началось все с твита жительницы США Бриттани Лэшай, опубликовавшей фотографию своего питбуля. На снимке он сидит с невинным выражением лица, вытянув вперед задние лапы. После этого люди начали выкладывать фото своих животных, которые также сидят в странных позах. Некоторые из них и впрямь напоминают людей после тяжелого дня.