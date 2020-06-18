Карелин объяснил, почему не нужны "детальные обсуждения" поправок в Конституцию

Если уходить в детальные обсуждения поправок к Конституции, то этот процесс затянется, заявил новосибирский депутат Госдумы Александр Карелин в интервью "Комсомольской правде". Сам же политик рассчитывает, что референдум пройдет "быстро и слаженно".

"Над изменениями в Конституцию работала комиссия, в которую вошли многие авторитетные люди. Предложения, которые внес президент, в итоге разрослись шире. Но канва не меняется, основные постулаты остаются. На мой взгляд, поправки сделают закон современнее. Спрашивают, почему голосуем за все поправки сразу? Чтобы голосование прошло быстро, слаженно. Если уходить в детальные обсуждения, то это затянется, а пандемия и так отдалила эти сроки. Поэтому я считаю, нормальное пакетное предложение – обеспечиваем преемственность, последовательное развитие, вот и все", – заявил депутат.

Парламентарий также отметил, что поправки к Основному закону РФ – это не новая перестройка, а "некие подробности, которые дают понять, что государство набрало силу".

"Мы, как государство, сегодня можем позволить себе заявить, что наш закон доминирует над международным, если этого требуют интересы России, что наши границы незыблемы", – сказал Карелин.

Александр Карелин родился в 1967 году в Новосибирске. Он является трехкратным победителем Олимпийских игр, девятикратным чемпионом мира и 12-кратным чемпионом Европы по классической борьбе. Кроме того, он имеет награду Героя Российской Федерации.