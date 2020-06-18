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Карелин объяснил, почему не нужны "детальные обсуждения" поправок в Конституцию

, ИА "Амител"
Парламентарий рассчитывает, что голосование пройдет "быстро и слаженно"
Фото: gorno-altaisk.info

Фото: gorno-altaisk.info

Если уходить в детальные обсуждения поправок к Конституции, то этот процесс затянется, заявил новосибирский депутат Госдумы Александр Карелин в интервью "Комсомольской правде". Сам же политик рассчитывает, что референдум пройдет "быстро и слаженно".

"Над изменениями в Конституцию работала комиссия, в которую вошли многие авторитетные люди. Предложения, которые внес президент, в итоге разрослись шире. Но канва не меняется, основные постулаты остаются. На мой взгляд, поправки сделают закон современнее. Спрашивают, почему голосуем за все поправки сразу? Чтобы голосование прошло быстро, слаженно. Если уходить в детальные обсуждения, то это затянется, а пандемия и так отдалила эти сроки. Поэтому я считаю, нормальное пакетное предложение – обеспечиваем преемственность, последовательное развитие, вот и все", – заявил депутат.

Парламентарий также отметил, что поправки к Основному закону РФ – это не новая перестройка, а "некие подробности, которые дают понять, что государство набрало силу".

"Мы, как государство, сегодня можем позволить себе заявить, что наш закон доминирует над международным, если этого требуют интересы России, что наши границы незыблемы", – сказал Карелин.

Александр Карелин родился в 1967 году в Новосибирске. Он является трехкратным победителем Олимпийских игр, девятикратным чемпионом мира и 12-кратным чемпионом Европы по классической борьбе. Кроме того, он имеет награду Героя Российской Федерации.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.06.2020 14:26
- гость -

ухи сломаны

18.06.2020 14:27
- гость -

Жаль, очень жаль Александр. Люди как то с годами становятся мудрее, но Вас это явно обошло стороной.

18.06.2020 14:33
- гость -

"Авторитетные люди" интересная фраза...

18.06.2020 14:34
- гость -

«Надо сказать, что вообще к поправкам подтянулись самые крупные и самые пока мелкие гномы России. Вот битый тонким ремнём, известный маленький гномик Гном Гномыч поучаствовал в безобразной по своей фальши, как будто это нарезка из журнала «Работница» советского времени, семейной идиллии Рудковских. И было нарядно показано, как можно топить за поправки в Конституцию, в первый раз услышав это слово и вообще не понимая, о чём речь.

В общем, гномы за Конституцию. Ждем решающего слова от орков, которые тоже должны, вероятно, сказать что-то про Конституцию. Кто это будет – Валуев ли или Карелин, или кто-то ещё, кто проходит по кастингу, – мы не знаем, но это явно будет.

А. Невзоров

18.06.2020 14:34
Злая гостья

Чтобы голосование прошло быстро? Спешка нужна в иных случаях, кмк.

18.06.2020 14:35
- гость -


18.06.2020 14:27
- гость -
Жаль, очень жаль Александр. Люди как то с годами становятся мудрее, но Вас это явно обошло стороной.


Надо понимать: либо спорт, либо интеллект. В общем, совмещение невозможно.

18.06.2020 14:40
- гость -

Что то меня терзают большие сомнения на счет авторитетных экспертов, это не те часом которые говорили что конституция интересная книжка?! Что вот прямо бери и на ночь детям читай ее.

18.06.2020 14:41
Сомневающийся

Вот поэтому в депутаты и тащат спортсменов и артистов, что бы они отрабатывали деньги, которые на них тратили и тратят. Если посмотреть новости ( естественно до пандемии) , то получатся спорт это "наше все" и спортсмены на переднем крае борьбы с врагами с страны. И каждый международный турнир, это средство доказать наше превосходство перед другими, как то хвалится то больше нечем. Все это уже давно СССР напоминает- оружие, спорт и балет. А по другому то и быть не может если все наше высшее руководство выходцы из СССР. Поэтому и тратятся в стране бюджетные деньги на содержание профессиональных спортсменов, которые раньше числились где то на
заводах, а сейчас в армии да полиции, получают звания и пенсии по выслуге.

18.06.2020 14:41
- гость -

Телега впереди лошади!

18.06.2020 14:46
- гость -

Чем больше таких заявлений, тем меньше реального патриотизма у граждан. Верной дорогой идете, г-да едросы. Глядишь, кончится всё тем, что когда реально начнется война (вы ведь все эти референдумы с обнулениями и сказки про "суверенитет родины" только по причине потенциальной угрозы РФ со стороны Запада рассказываете, не так ли?), люди будут НАТОВские танки встречать с цветами.

18.06.2020 14:46
- гость -

А кто он такой, что бы за меня это определять?
Я этого ...депутата не выбирал, и не уполномачивал на такие заявления. Пргрелся там в думе сиди тихо

18.06.2020 14:50
- гость -

Спортсменам и артистам в госдуме не место!

18.06.2020 14:51
Гость

а пандемия и так отдалила эти сроки.

А мы куда-то спешим со сроками? Обсуждать можно и год,и два. Или тогда по срокам не выйдет с "обнулением"?

18.06.2020 14:51
- гость -

Права не будет, будут "интересы России" формулируемые всякими мутными личностями. А в интересах России можно любую гадость сотворить.

18.06.2020 15:00
гость

неужели он не понимает, что своими высказываниями вызывает только ненависть и презрение у народа. какие там авторитетные люди участвовали? прыгуньи, актеры и прочие публичные люди которые к законотворчеству отношения не имеют. лучше скажи "борец" куда ты своим хозяином торопишься?

18.06.2020 15:02
- гость -

а что может вякнуть пацан, если пахан приказал. Противно имерзко

18.06.2020 15:07
- гость -

А может потому, что если Детально то вылезет сама причина поправок------пожизненная корона и обнуление, был мужик борец, а превратился в политическую шлюху

18.06.2020 15:14
советский гражданин

Нам говорят, что новая Конституция принесет перемены в жизни.
На самом деле ровно наоборот - с новой Конституцией все останется, как прежде. Потому что это в интересах правящего класса.

18.06.2020 15:14
- гость -

Невероятно удачное время для написания романа по современным событиям - не хуже "Мастера и маргариты".

18.06.2020 15:14
- гость -

Сильный человек-чёткие мысли.Не то что слюнтяйная размазня либероидов.

18.06.2020 15:16
- гость -

наш закон доминирует над международным,
------------
Не придется отвечать за преступления.

18.06.2020 15:16
- гость -

Был Карелин великий борец и чемпион, а стал лизальщиком зада нелегитимного. Гора мышц и духовное ничтожество...

18.06.2020 15:18
- гость -

У человека можно изымать органы для трансплантации. -Будете голосовать оптом, если появится такая поправка?

18.06.2020 15:19
советскому гражданину

Почему же наоборот?А интересы правящего класса остаются,но никто и классовую борьбу не отменял.

18.06.2020 15:21
- гость -

то 15:16(1)
------------------------------------
И перед кем же отвечать?И какие же преступления?

18.06.2020 15:25
- гость -

Отвечать придётся перед пиндосами,гейропейцами,неграми,а также перед японцами за Курильские острова.Ну и,естесственно, перед хохлами за Крым.

18.06.2020 15:27
- гость -

18.06.2020 15:25
- гость -
И за разваленную часовню!

18.06.2020 15:43
- гость -

18.06.2020 15:25
----------
Могут за Крым, за Малазийский Боинг, за Немцова.

18.06.2020 15:44
- гость -

Станет Навальный президентом - также вылижут со смаком

18.06.2020 15:47
Медведь-шатун

Я понимаю, что Карелину мое мнение пшик,но я скажу - разочарован...

18.06.2020 15:49
- гость -

Навальный-это глоток свежего воздуха в нашем тёмном царстве.Скоро он представит ролики рассказывающие отчего так сказочно зажирели публицист нивзоров и главный редактор эха вендик.

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