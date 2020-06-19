Готовим автомобиль к отпуску. Где в Барнауле купить шины со скидкой

Лето – сезон долгожданных отпусков и, пожалуй, лучшее время года для единения с природой. С 22 июня 2020 года в Горном Алтае открываются турбазы и дома отдыха. Некоторые санатории и здравницы работают уже сейчас.

Собираетесь в отпуск на своем автомобиле? Отличная идея! Но для начала убедитесь, что автомобиль готов к дальней поездке. Не забудьте оценить состояние шин: степень износа, состояние протектора.

Если резина нуждается в замене, можно обратиться в торговую сеть "Подкова". Там появилось выгодное предложение: резина брендов Pirelli, Continental, Michelin, Nokian, BFGoodrich и других со скидкой 10%*. В акции также участвуют бюджетные шины Matador (бренд Continental) и Formula (бренд Pirelli).

При покупке летней резины Hankook и Laufenn вы получаете в подарок купон на бесплатный шиномонтаж.**

Предложение ограничено. Подробности акции уточняйте по тел. 8 (3852) 22-33-45.

Торговая сеть "Подкова"

Адреса:

Барнаул: С. Власихинский, 67,

Покровская, 7,

Попова, 9,

Аносова, 1а.

Бийск: Шишкова, 47.

Новоалтайск: Дорожная, 60.

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*Подробности акции, список моделей, на которые распространяется акция, уточняйте по тел. 22-33-45. Предложение действует до 30.06.20.

**Бесплатный шиномонтаж при покупке летних легковых шин от 15 посадочного диаметра марок Hankook и Laufenn. Купоны выдаются до 12.07.20 г. Купоном можно воспользоваться до 30.07.20 г.