Парад Победы в Новосибирске пройдет без масок

Военные выйдут на Парад Победы в Новосибирске без защитных масок на лице, сообщил мэр города Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции.

"Это решение Министерства обороны РФ. Так как я проинформирован, принято решение о проведении Парада без масок", – рассказал градоначальник.

Отметим, что Парад Победы в Новосибирске пройдет без зрителей, однако посмотреть его можно будет по телевизору и в интернете.

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки парады в Барнауле и других городах Алтайского края 24 июня проводиться не будут. Такая позиция согласована с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. Однако в расположениях войсковых частей, дислоцирующихся в крае, состоятся торжественные построения и марши.