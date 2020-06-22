Финуниверситет проведет приемную кампанию в онлайн-формате

В этом году вузы России будут принимать документы на поступление еще и в дистанционном режиме. Кроме того, приемная комиссия начнет работать до единого госэкзамена, который перенесли из-за коронавируса. Но это не значит, что результаты учитываться не будут. В университете сформируют личную папку абитуриента со всеми документами, кроме баллов ЕГЭ. Как только результаты экзамена появятся в единой системе, вуз сам добавит их в дело.

Прием документов Финуниверситет уже ведет с 20 июня и закончит 17 августа. Для этого абитуриентам нужно заполнить анкету на сайте Алтайского филиала вуза в личном кабинете, приложить сканированную версию аттестата и паспорта. Электронная подпись для подачи заявлений на поступление в вуз не нужна. Также можно подать документы в Алтайский филиал Финуниверситета и лично в вузе, где соблюдаются все санитарные нормы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказали в учреждении, у абитуриентов 2020 будет возможность поступить на бюджет по одному документу, который называется "Согласие на зачисление". При этом оригинал аттестата необходимо будет принести после зачисления, во время обучения.

"Если абитуриент не проходит по конкурсу на бюджетное место, он может заключить договор на оказание платных образовательных услуг. Стоимость за обучение в 2020 году Финуниверситет не поднимает, а, наоборот, предоставляет систему скидок от 5 до 20%. А если две сессии будут сданы на четверки и пятерки, то можно перевестись на бюджет", – рассказали в вузе.

Студенты получают семь видов стипендий, в том числе есть именная стипендия для внебюджетников. Всем нуждающимся предоставляется общежитие, юношам – отсрочка от армии.

Алтайский филиал предлагает обучение в бакалавриате по двум направлениям – "Экономика" и "Менеджмент". Узнай больше о программах бакалавриата!

Выпускники профильных колледжей могут поступить в Алтайский филиал, сдав в вузе математику, русский язык и обществознание.

Если возникнут трудности с подачей документов онлайн, то можно обратиться к техническому секретарю приемной комиссии по телефону +7 (3852) 569-269.

Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

г. Барнаул, пр. Ленина, 54

Телефоны приемной комиссии: +7 (913) 232-55-88, +7 (902) 997-23-72

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Email: altai@fa.ru

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