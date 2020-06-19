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Лето, ах лето! Долгожданная пора солнца, загара и отдыха на природе. Пока мы в ожидании открытия пляжей, модницы уже вовсю подбирают наряд, в которых будут томно лежать на шезлонгах. Выбор купального костюма действительно дело непростое: тут и по фигуре подобрать, и по вкусу, и чтобы не стыдно было. Ну а для дизайнеров и модельеров здесь простор для творчества, чем они и пользуются, выпуская в свет, мягко говоря, необычные модели. В таких разве что фотографироваться.