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Шукшина о Ефремове: "Лучше бы на месте невинно убиенного Сергея Захарова был"

, ИА "Амител"
Актриса заявила, что виновнику ДТП сейчас намного хуже, чем жертве
Мария Шукшина / Фото: wooman.ru

Мария Шукшина / Фото: wooman.ru

Популярная актриса и ведущая, дочь алтайского режиссера и писателя Василия Шукшина раскритиковала журналистов и общество за "травлю" артиста Михаила Ефремова после смертельного ДТП.

На своем аккаунте в социальной сети Facebook Мария Шукшина уточнила, что не оправдывает своего коллегу по цеху, но разочарована "озлобленной, агрессивной" реакцией на аварию, в которой погиб человек.

"А знаете, что я поняла? История с Ефремовым — это про всех нас. Такая лакмусовая бумажка, определяющая степень озлобленности, агрессии, зависти людей по отношению к ближнему",  — заявила артистка.

Мария Шукшина выразила мнение, что Ефремову сейчас намного хуже, чем жертве ДТП.

"Да уж лучше бы на месте невинно убиенного Сергея Захарова был мой друг, честное слово, прости меня Господи! Поверьте, люди милые, ему гораздо хуже, чем жертве, — заявила актриса. — Но люди злы и мстительны испокон веков, а наше ТВ и различные СМИ подливают масла в огонь и продолжают делать сатанинскую работу в течении десятилетий по разжиганию ненависти, злобы и мести, убрав весь позитивный, воспитательный, просветительский контент".

Ранее amic.ru писал, что Ефремов под действием алкоголя и наркотиков на своей машине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автофургоном Lada. Водителя фургона в тяжелом состоянии госпитализировали. Он скончался в реанимации.

Против артиста возбудили уголовное дело. Дожидаться суда он будет под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

С критикой в адрес Ефремова выступили многие известные россияне. Так, например, главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что никогда не встречал артиста трезвым, хотя видел его несколько раз.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.06.2020 18:49
- гость -

Эх, Маша, Маша! Тьфу!

18.06.2020 18:55
- гость -

Кто этому бухарю не даёт убиться ?

18.06.2020 18:59
- гость -

Все правильно Машка сказала.
Не оправдываю Ефремова, виноват, сволочь, скотина пьяная, на зону однозначно.
Но та вакханалия, которая началась в его адрес, это перебор.
Почему такой реакции не было, когда вице-президент Лукойла убил своим бронированным Мерседесом двух женщин врачей, выехав им навстречку? Видеозаписи пропали, а мусора сляпали, что бабы ( за рулем мать хирург-гинеколог и пассажир ее дочь терапевт) сами выехали навстречку броневику на своей пузотерке. И Соловьев не бился в истерике по этому поводу. Сын Иванова убил бабушку, сляпали что бабушка сама под машину бросилась, Соловьев заявил, что сразу после аварии ему звонили простые люди и говорили, что сын Иванова не виноват, бабушка сама самоубилась.

18.06.2020 19:02
- гость -

АМИК, что-то в ГУВД Алтайского края происходит, в сети появилась не проверенная информация. Задержан и помещён в тюрьму заместитель начальника собственной безопасности краевой полиции полковник Тюжин Михаил Владимирович.

18.06.2020 19:10
- гость -

Задержан и помещён в тюрьму заместитель начальника собственной безопасности краевой полиции полковник Тюжин Михаил Владимирович.

Так ты Подоляну то позвони и спроси. Или Лаасу.

18.06.2020 19:36
- гость -

Лучше живому, чем мёртвому? Это удивительно!

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