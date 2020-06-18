Шукшина о Ефремове: "Лучше бы на месте невинно убиенного Сергея Захарова был"

Популярная актриса и ведущая, дочь алтайского режиссера и писателя Василия Шукшина раскритиковала журналистов и общество за "травлю" артиста Михаила Ефремова после смертельного ДТП.

На своем аккаунте в социальной сети Facebook Мария Шукшина уточнила, что не оправдывает своего коллегу по цеху, но разочарована "озлобленной, агрессивной" реакцией на аварию, в которой погиб человек.

"А знаете, что я поняла? История с Ефремовым — это про всех нас. Такая лакмусовая бумажка, определяющая степень озлобленности, агрессии, зависти людей по отношению к ближнему", — заявила артистка.

Мария Шукшина выразила мнение, что Ефремову сейчас намного хуже, чем жертве ДТП.

"Да уж лучше бы на месте невинно убиенного Сергея Захарова был мой друг, честное слово, прости меня Господи! Поверьте, люди милые, ему гораздо хуже, чем жертве, — заявила актриса. — Но люди злы и мстительны испокон веков, а наше ТВ и различные СМИ подливают масла в огонь и продолжают делать сатанинскую работу в течении десятилетий по разжиганию ненависти, злобы и мести, убрав весь позитивный, воспитательный, просветительский контент".

Ранее amic.ru писал, что Ефремов под действием алкоголя и наркотиков на своей машине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автофургоном Lada. Водителя фургона в тяжелом состоянии госпитализировали. Он скончался в реанимации.

Против артиста возбудили уголовное дело. Дожидаться суда он будет под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

С критикой в адрес Ефремова выступили многие известные россияне. Так, например, главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что никогда не встречал артиста трезвым, хотя видел его несколько раз.