Володин рассказал, кто придет к власти после Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что ждет Россию после ухода с поста президента Владимира Путина. Своими мыслями политик поделился с "Газетой.ru".

"Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом", — заявил думский спикер.

Володин отметил, что Владимир Путин заложил фундамент, на который "будет опираться последующий президент" и который будет продолжателем того, что он сейчас создал.