Бывший парень убил модель, ее годовалого сына и подругу в Москве

Четыре человека погибли во время стрельбы в московской квартире, сообщает Mash. По информации издания, погибла модель Елизавета Хлюпина, ее годовалый ребенок, подруга и бывший возлюбленный.

По предварительным данным, вооруженный огнестрельным оружием экс-кавалер ворвался в квартиру и стал угрожать убийством присутствующих.

Через некоторое время он открыл огонь на поражение из карабина. После тройного убийства молодой человек, предварительно, свел счеты с жизнью.

О Елизавете Хлюпиной известно, что девушка работала в команде Вячеслава Зайцева. Она сотрудничала с брендами, участвовала в показах одежды и фотосессиях.

В квартире также проживала мать модели. В момент ЧП она находилась в другом месте.