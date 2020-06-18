Бывший парень убил модель, ее годовалого сына и подругу в Москве

Четыре человека погибли во время стрельбы в московской квартире, сообщает Mash. По информации издания, погибла модель Елизавета Хлюпина, ее годовалый ребенок, подруга и бывший возлюбленный.
По предварительным данным, вооруженный огнестрельным оружием экс-кавалер ворвался в квартиру и стал угрожать убийством присутствующих.
Через некоторое время он открыл огонь на поражение из карабина. После тройного убийства молодой человек, предварительно, свел счеты с жизнью.
О Елизавете Хлюпиной известно, что девушка работала в команде Вячеслава Зайцева. Она сотрудничала с брендами, участвовала в показах одежды и фотосессиях.
В квартире также проживала мать модели. В момент ЧП она находилась в другом месте.
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