Сибирь и Урал накроют холодные аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о похолодании, сообщает РИА "Новости".

По его словам, дневная температура в центре европейской части России упадет в среднем на 10 градусов, а Урал и отдельные регионы Сибири ждут "настоящие холодные аномалии".

В частности, примерно на шесть градусов ниже нормы будет в Омской, Томской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях.

Эксперт уточнил, в европейской части РФ дневная температура снизится до 18-20 градусов, а ночная – до 10. Это норма для середины июля, уточнил Вильфанд.

Как ранее писал amic.ru, Росгидрометцентр спрогнозировал, что в июле жителей Алтайского края ожидает повышенное количество осадков.

Согласно прогнозам синоптиков, северная и западная часть региона попадет в зону повышенных осадков. При этом температура в этих районах будет незначительно ниже нормы, а в остальных частях региона – немного выше.

Отметим, что норма среднемесячной температуры в Барнауле в июле составляет около +20°С.