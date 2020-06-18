Актрису из фильма "Белое солнце пустыни" насмерть сбил поезд

В Подмосковье актрису из фильма "Белое солнце пустыни" Галину Дашевскую насмерть сбил поезд, передает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, машинист поезда заметил Дашевскую на путях и предпринял экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Отмечается, что инцидент произошел в районе железнодорожной станции Жаворонки.

Заслуженная артистка России Галина Дашевская родилась 8 мая 1941 года. С 1964 года актриса играла в театре имени Моссовета. Помимо "Белого солнца пустыни", она снялась в таких известных картинах, как "Июльский дождь", "Соль земли", "Дальше – тишина" и "Отпуск, который не состоялся".