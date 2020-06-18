Пьяный алтайский дальнобойщик ударил ножом коллегу и уехал на фуре

Совместное потребление алкоголя двоих дальнобойщиков из Алтайского края в честь дня рождения одного из них закончилось для именинника опасным ножевым ранением, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

52-летнего мужчину с обильной кровопотерей, проникающим ранением и повреждением сердца доставили в новосибирскую реанимацию вечером 17 июня.

По горячим следам полицейские выяснили хронологию событий, предшествующих поножовщине, и задержали 54-летнего подозреваемого.

Он признался, что в ходе распития спиртного у них зашла речь об отбывании наказания в местах лишения свободы, так как они оба ранее судимые.

На этой почве у них возник конфликт, в ходе которого дальнобойщик достал нож и ударил им оппонента.

После этого он попытался скрыться на фуре, но его местоположение быстро вычислили во взаимодействии с работодателем мужчины. Окровавленный нож обнаружили в кабине грузовика.

Против жителя Алтайского края возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.