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Российский футбол обвинили в расизме

, ИА "Амител"
По словам футбольного агента Дмитрия Селюка, это большая проблема
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Футбольный агент Дмитрий Селюк упрекнул российские футбольные клубы в расизме, передает портал Sport 24.

По его словам, тренеры и директора спортивных команд нередко готовы были взять чернокожего футболиста, однако руководство клубов отказывалось от трансферов из-за указаний сверху.

"Мы знаем, что некоторые команды и регионы зависят от администрации города или области, они говорят, что как раз по спортивному принципу мы у вас кого-то бы взяли, у вас очень хорошие игроки за небольшие деньги, но нам сказали, чтобы у нас в команде не было ни одного черного", – рассказал Селюк.

Агент также посетовал на то, что расизм в российском футболе – большая проблема. При этом цвет кожи игрока на деле не имеет значения. "Если клуб будет приносить результаты, будет приносить очки, болельщиков на стадион и просмотры по телевизору, то какая разница, какой цвет кожи у футболиста", – заключил Селюк.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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