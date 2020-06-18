Такой день. Алтайский край в топ-10 честных, пока чиновников штрафуют за взятки

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 18 июня. Без коронавируса.

Вынесен приговор экс-директору барнаульского МУП "Горзеленхоз" Сергею Гончарову и бывшему главному инженеру предприятия Евгению Резанцеву. Суд признал их виновными, в зависимости от роли, во взятках, посредничестве во взяточничестве, превышении должностных полномочий, присвоении и растрате. Гончарова обязали выплатить 3 млн рублей штрафа, а Резанцева – 2 млн рублей. В ближайшие годы они не смогут занимать руководящие должности.

Между тем, Алтайский край, по оценке Генпрокуратуры, вошел в топ-10 регионов России с самой низкой коррупцией. А по версии Счетной палаты, край в пятерке лучших по уровню конкурентности госзакупок.

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев опубликовал видео с мертвыми белками. Он уточнил, что в их гибели виноваты посетители зверинца, которые кормят животных вопреки запретам.

АЗС "Газпромнефть" в Бийске сотряс хлопок газа. В компании уточнили, что хлопок случился в электрощитовой. К счастью, никто не пострадал.

Жители семи пригородных поселков Барнаула получат компенсацию на оплату ЖКУ по холодному водоснабжению и водоотведению. Это связано с ростом тарифов за эти услуги в населенных пунктах Центральный, Лебяжье, Бельмесево, Ягодное, Черницк, Мохнатушка и Новомихайловка.

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков подписал открытое письмо в адрес руководителей отечественного спорта. В нем спортсмены высказали опасения по поводу их дальнейшей карьеры и возможности остаться без международных соревнований.