Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутный разговор с собой в Zoom

Американский актер Киану Ривз в рамках благотворительной акции разыгрывает на аукционе 15-минутный разговор с собой в приложении Zoom. Все вырученные деньги пойдут в благотворительную организацию Camp Rainbow Gold, которая помогает больным раком детям.

Разговор со знаменитостью оценили в 10 тысяч долларов, а начальная цена лота составила 3 тысячи долларов. Текущая ставка составляет 19 тысяч долларов, или 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу. Виртуальный аукцион продлится до 22 июня.

Онлайн-свидание с победителем состоится на неделе с 6 по 12 июля. Побеседовать с Киану можно будет на любые темы и задать ему интересующие вопросы.