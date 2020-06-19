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Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутный разговор с собой в Zoom

, ИА "Амител"
Последняя не перебитая ставка составила около 20 тысяч долларов
Фото: thejakartapost.com

Фото: thejakartapost.com

Американский актер Киану Ривз в рамках благотворительной акции разыгрывает на аукционе 15-минутный разговор с собой в приложении Zoom. Все вырученные деньги пойдут в благотворительную организацию Camp Rainbow Gold, которая помогает больным раком детям.

Разговор со знаменитостью оценили в 10 тысяч долларов, а начальная цена лота составила 3 тысячи долларов. Текущая ставка составляет 19 тысяч долларов, или 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу. Виртуальный аукцион продлится до 22 июня.

Онлайн-свидание с победителем состоится на неделе с 6 по 12 июля. Побеседовать с Киану можно будет на любые темы и задать ему интересующие вопросы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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