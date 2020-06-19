Алтайский край закупит компьютеры на 308,5 млн рублей

Центр государственных закупок Алтайского края разместил тендер на поставку персональных компьютеров (ПК) и источников бесперебойного питания (ИБП).

Согласно информации на сайте госзакупок, требуется 6 230 ПК и столько же (ИБП). Для этих целей предусмотрено 308,58 млн рублей. Один системный блок обойдется в 43 786 рублей, а "бесперебойник" – в 5 745 рублей.

В техническом задании уточнили и предназначение закупаемой оргтехники. Она будет размещена на рабочих местах медиков и персонала. Поставщику нужно будет доставить ПК и ИБП в Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр.

Заявки на участие в тендере принимают с 18 июня. Окончание срока подачи заявок назначили на 14 июля.