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Барнаульский комментатор снялся в сериале о поисковиках "Лизы Алерт"

, ИА "Амител"
Первая серия выйдет 30 июля
facebook.com/mishamelamed90

facebook.com/mishamelamed90

Спортивный комментатор "Матч ТВ" барнаулец Михаил Меламед принял участие в съемках интерактивного сериала "Найден_Жив" о поисковиках отряда "Лиза Алерт". Премьера состоится 30 июля в Сети. 

На своей странице в Facebook Меламед рассказал, что ролики, которые он снимал во время самоизоляции, заметили его знакомые из Москвы. Они пригласили Михаила сняться в картине, и он согласился. 

История о потерявшемся в лесу мальчике, рассказанная в сериале, основана на реальных событиях. Съемки проходили в Наро-Фоминском районе Подмосковья. 

Меламед рассказал, что первую серию можно будет посмотреть 30 июля на YouTube. Сам он появится со второй серии, но подчеркнул, "терпеть его придется до самого конца".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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