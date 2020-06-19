Барнаульский комментатор снялся в сериале о поисковиках "Лизы Алерт"

Спортивный комментатор "Матч ТВ" барнаулец Михаил Меламед принял участие в съемках интерактивного сериала "Найден_Жив" о поисковиках отряда "Лиза Алерт". Премьера состоится 30 июля в Сети.

На своей странице в Facebook Меламед рассказал, что ролики, которые он снимал во время самоизоляции, заметили его знакомые из Москвы. Они пригласили Михаила сняться в картине, и он согласился.

История о потерявшемся в лесу мальчике, рассказанная в сериале, основана на реальных событиях. Съемки проходили в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

Меламед рассказал, что первую серию можно будет посмотреть 30 июля на YouTube. Сам он появится со второй серии, но подчеркнул, "терпеть его придется до самого конца".