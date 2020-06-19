Умер замглавы рубцовской администрации Михаил Одокиенко

В ночь на 19 июня на 42-м году жизни скончался заместитель главы администрации Рубцовска Михаил Одокиенко. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Информации о времени и месте прощания на данный момент нет.

Михаил Одокиенко окончил Алтайский государственный университет. Работал в машиностроительном техникуме Рубцовска, затем перешел в компанию "УГМК-Телеком", а позднее в Барнауле стал техническим директором компаний "Рапир-Телеком" и "Дианет". 8 июля 2019 года был назначен и. о. заместителя главы администрации города Рубцовска. Перед назначением работал в компании "Сибирь-Полиметаллы".