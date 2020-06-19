Умер замглавы рубцовской администрации Михаил Одокиенко

В ночь на 19 июня на 42-м году жизни скончался заместитель главы администрации Рубцовска Михаил Одокиенко. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Информации о времени и месте прощания на данный момент нет.
Михаил Одокиенко окончил Алтайский государственный университет. Работал в машиностроительном техникуме Рубцовска, затем перешел в компанию "УГМК-Телеком", а позднее в Барнауле стал техническим директором компаний "Рапир-Телеком" и "Дианет". 8 июля 2019 года был назначен и. о. заместителя главы администрации города Рубцовска. Перед назначением работал в компании "Сибирь-Полиметаллы".
Комментарии
Соболезнования...
Что-то от тромбов слишком много людей уходит.
На этой неделе двое знакомых знакомых ушли по этой же причине, мужичок 45 лет и женщина 52 лет.
В 40 лет умирают мужчины, предлагаю им пенсионный возраст до 80 повысить.
на Банкфаксе пишут, захлебнулся рвотными массами....
Перетрудился, наверное, на благо соотечественников. Жизнь положил. Дай Бог, чтоб тромб не оторвался по причине "короны с ВируСОМ"
на Банкфаксе пишут, захлебнулся рвотными массами....
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Банкфакс та ещё помойка