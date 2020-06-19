Барнаульцы просят вернуть им тротуар, который превратили в парковку

Жители улицы Новосибирской в сообществе Barnaul22 рассказали о том, как у них пропали тротуары. Местный автомагазин сделал парковку, которая создает проблемы в передвижении пешеходов.

"Обращение к руководству магазина с просьбой сделать дорожки результатов не дало. Летом не проехать на коляске, зимой – на санках. Приходится объезжать по дороге, а если учесть, что зимой вдоль дорог сугробы, это делать сложно. А мне как маме двойняшек с такой коляской это делать даже страшно, так как на этом участке дороги нет светофоров и постоянное движение", – написала автор поста.

Женщина отметила, что ходить иногда приходится буквально по проезжей части, и еще раз попросила руководство магазина посодействовать в решении проблемы.