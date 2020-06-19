Россиянин отсудил 40 тысяч рублей у Comedy Club

Интернет-музыкант Вячеслав Антонов отсудил у Comedy Сlub 40 тысяч рублей за оскорбление. Изначально он просил миллион, но суд уменьшил размер выплаты.

Антонов поет песни, как он считает, о российской глубинке и выкладывает клипы на своем канале. Самый популярный ролик набрал 13 млн просмотров.

В эфире передачи юмористы продемонстрировали публике один из клипов Антонова и назвали его творчество "сельхозстайлом", пишет Mash. Это и оскорбило тонкую натуру Вячеслава.

Он подал в суд с требованием выплатить ему миллион за моральный ущерб и использование видео, но суд в 25 раз сократил сумму компенсации.