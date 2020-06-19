В Алтайском крае чиновников будут увольнять за утрату доверия

Чиновников в Алтайском крае смогут увольнять за коррупционные действия, нежелание улаживать конфликты интересов или отказ предоставлять декларацию о доходах. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.
Новые нормы для отстранения от должности депутаты Заксобрания рассмотрят на сессии 26 июня. Поправки закрепят порядок увольнения чиновников в связи с утратой доверия.
Как уточняют в парламенте, это необходимо, чтобы привести региональное законодательство в соответствие федеральному. Напомним, что согласно закону "О противодействии коррупции" чиновников могут увольнять в связи с утратой доверия.
К таким случаям относится нежелание лица на госдолжности предотвращать или урегулировать конфликт интересов, в котором он сам участвует, непредставление сведений о доходах и взяточничество.
Основанием для отставки будут результаты проверок. По словам главы правового комитета АКЗС Андрея Осипова, при увольнении станут учитывать характер и тяжесть коррупционного нарушения, обстоятельства, а также соблюдение чиновником других ограничений и результаты его работы на посту.
Решение о снятии с должности будет принимать губернатор и краевое Заксобрание, а отставка должна происходить не позднее полугода со дня поступления информации о коррупционном правонарушении.
Комментарии
Китайцы за взятки расстреливают...
Решение о снятии с должности будет принимать губернатор и краевое Заксобрание, а отставка должна происходить не позднее полугода со дня поступления информации о коррупционном правонарушении.
Прекрасно!А полгода можно сидеть в тюрьме и получать заработную плату!
Мы не китайцы что бы расстреливать, мы с пониманием. На их месте могли оказаться и вы, и тоже не пройти проверку властью. Да честно сказать и увольнять то это уже крайняя форма. Где человеку потом работу найти? Депрессия будет развиваться, может запить. Так и потеряем человека. НЕТ НЕТ и НЕТ.
Китайцы за взятки расстреливают...
Н-дя... это как из фильма про легенду о Коловрате и победой над воинами Великой Орды... "Сколько же их!!! И кто ж их всех хоронить-то будет?"
про победУ, пардон, опечатка
Смогут увольнять за коррупционные действия и т.д.? Т.е. сейчас не увольняют? Мило.
Первые кандидаты Новиков и Еремеев!!!
Ну если судебной власти решения,конечно,принимать во внимание!
"при увольнении станут учитывать характер и тяжесть коррупционного нарушения, обстоятельства, а также соблюдение чиновником других ограничений и результаты его работы на посту." (с)
То есть учтя всё это,можно будет просто погрозить пальцем?
Вот какая разница- тяжкий он коррупционер или нет?
И если добился результатов в работе,то бронзовый бюст на пл.Октября вместо Канатного?
Коррупционеры выписали закон под себя.
Ну чет уж перебор!
За взятки увольнять сразу, так мы неизвестно до чего докатимся
Кто пойдёт в чиновники, если взятки брать нельзя да ещё и работать. Ну бред же
Круто, судить теперь не будут, за халатность, взятки, злоупотреблеоия, растраты, хищепия просто уволить и пальчиком погрозить, разве раньше хуже было в тюрму и с работы одновременно
19.06.2020 12:30
- гость -
Типа-"с кем останешься,Государь?!"
19.06.2020 12:00
- гость -
Китайцы за взятки расстреливают...
А взяточников не убавляется)))
Ндяя, россея Великодушна !
Короче, ни суда, ни конфискации... хапай, сколько успеешь, пока не уволят...