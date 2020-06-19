В Алтайском крае чиновников будут увольнять за утрату доверия

Чиновников в Алтайском крае смогут увольнять за коррупционные действия, нежелание улаживать конфликты интересов или отказ предоставлять декларацию о доходах. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Новые нормы для отстранения от должности депутаты Заксобрания рассмотрят на сессии 26 июня. Поправки закрепят порядок увольнения чиновников в связи с утратой доверия.

Как уточняют в парламенте, это необходимо, чтобы привести региональное законодательство в соответствие федеральному. Напомним, что согласно закону "О противодействии коррупции" чиновников могут увольнять в связи с утратой доверия.

К таким случаям относится нежелание лица на госдолжности предотвращать или урегулировать конфликт интересов, в котором он сам участвует, непредставление сведений о доходах и взяточничество.

Основанием для отставки будут результаты проверок. По словам главы правового комитета АКЗС Андрея Осипова, при увольнении станут учитывать характер и тяжесть коррупционного нарушения, обстоятельства, а также соблюдение чиновником других ограничений и результаты его работы на посту.

Решение о снятии с должности будет принимать губернатор и краевое Заксобрание, а отставка должна происходить не позднее полугода со дня поступления информации о коррупционном правонарушении.