Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о том, что запах пота может быть признаком деструктивных изменений в организме. В частности, он может сигнализировать об онкологических заболеваниях.

Специалист пояснила, что при раке человек начинает чаще потеть, а тело приобретает специфический запах "несвежего мяса". По словам Скорогудаевой, это связано с тем, что во время борьбы со злокачественными новообразованиями организм вырабатывает "фактор некроза опухоли". Именно поэтому одним из признаков рака является повышенная температура тела, которая держится долгое время.

Врач также добавила, что специфический запах имеют диабетики. От них часто пахнет ацетоном или прелыми яблоками.