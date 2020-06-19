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Совет Европы обеспокоен поправками в Конституцию России

, ИА "Амител"
Комиссия обратила внимание на расширение полномочий Конституционного суда
Фото: kubnews.ru

Фото: kubnews.ru

Комиссия по конституционному праву при Совете Европе обеспокоена тем, что поправки к Конституции позволяют отменять исполнение решений международных органов в России, сообщают "Ведомости".

Внимание комиссии привлекла новая редакция ст. 79 Основного закона РФ, которая расширяет возможности Конституционного суда. Согласно ей, КС сможет отменять принятые межгосударственными органами на основе международных документов решения.

Комиссия рекомендует исключить эту поправку или, по крайней мере, изменить ее формулировку. Эксперты отмечают, что, вступив в Совет Европы и приняв Конвенцию о правах человека, Россия обязалась исполнять решения Европейского суда по правам человека.

При этом ст. 46 Конвенции гласит, что исполнение решений является обязательным и никакой юридический документ в национальном законодательстве не может их отменить.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.06.2020 14:00
- гость -

А я вам говорил что дурят население

19.06.2020 14:02
- гость -

Сейчас прибежит товарищ на букву М и зальется радостно: "Вот, смотрите, западные подпиндосники против поправок в Конституцию, значит, мы всё правильно делаем!!!!!1111"

19.06.2020 14:11
- гость -

И бутылочный тоже и в том же ключе.

19.06.2020 14:19
kuraltay-khan

...99,99%, что ПРИМУТ "поправки" - увы, голос народа тут не нужен...

19.06.2020 14:49
гость

Понавступали в г.., простите: Совет Европы, Азиатский Союз и еще куда-нибудь, а тепрь по своим законам жить не имеем право- до жили.

19.06.2020 14:49
- гость -

Пусть про конвенции американцам расскажут, которые положили на все международные суды. А мы проголосуем за наши поправки, а уж совсем дай волю, ещё бы ужесточили. Ну да не всё сразу.
Сетевым хомякам и прочим евроануслизерам от души желаю не захлебнуться собственной желчью.

19.06.2020 14:54
- гость -

19.06.2020 14:49
- гость -

Раздухарился)))

19.06.2020 14:55
- гость -

Понавступали в г.., простите: Совет Европы, Азиатский Союз и еще куда-нибудь, а тепрь по своим законам жить не имеем право- до жили.
---------
ваши законы - это "Закон - тайга, прокурор - медведь". живите по ним сами, в тайге.

19.06.2020 14:56
Alex1976

19.06.2020 14:19
kuraltay-khan
-------
Да приняты они, успокойтесь уже. Мне сегодня это даже полиционер подтвердил.

19.06.2020 14:56
- гость -

Пусть про конвенции американцам расскажут, которые положили на все международные суды.
--------
Про госдоле лучше расскажите

19.06.2020 14:58
Fkt

Раньше на законность можно было в европейский суд подать и получить справедливость. А теперь только на милость власти упавать. еще один шажок к крепосному праву, а вы еще думаете это невозможно в 21 веке?

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