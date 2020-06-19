Совет Европы обеспокоен поправками в Конституцию России

Комиссия по конституционному праву при Совете Европе обеспокоена тем, что поправки к Конституции позволяют отменять исполнение решений международных органов в России, сообщают "Ведомости".
Внимание комиссии привлекла новая редакция ст. 79 Основного закона РФ, которая расширяет возможности Конституционного суда. Согласно ей, КС сможет отменять принятые межгосударственными органами на основе международных документов решения.
Комиссия рекомендует исключить эту поправку или, по крайней мере, изменить ее формулировку. Эксперты отмечают, что, вступив в Совет Европы и приняв Конвенцию о правах человека, Россия обязалась исполнять решения Европейского суда по правам человека.
При этом ст. 46 Конвенции гласит, что исполнение решений является обязательным и никакой юридический документ в национальном законодательстве не может их отменить.
Комментарии
А я вам говорил что дурят население
Сейчас прибежит товарищ на букву М и зальется радостно: "Вот, смотрите, западные подпиндосники против поправок в Конституцию, значит, мы всё правильно делаем!!!!!1111"
И бутылочный тоже и в том же ключе.
...99,99%, что ПРИМУТ "поправки" - увы, голос народа тут не нужен...
Понавступали в г.., простите: Совет Европы, Азиатский Союз и еще куда-нибудь, а тепрь по своим законам жить не имеем право- до жили.
Пусть про конвенции американцам расскажут, которые положили на все международные суды. А мы проголосуем за наши поправки, а уж совсем дай волю, ещё бы ужесточили. Ну да не всё сразу.
Сетевым хомякам и прочим евроануслизерам от души желаю не захлебнуться собственной желчью.
19.06.2020 14:49
- гость -
Раздухарился)))
Понавступали в г.., простите: Совет Европы, Азиатский Союз и еще куда-нибудь, а тепрь по своим законам жить не имеем право- до жили.
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ваши законы - это "Закон - тайга, прокурор - медведь". живите по ним сами, в тайге.
19.06.2020 14:19
kuraltay-khan
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Да приняты они, успокойтесь уже. Мне сегодня это даже полиционер подтвердил.
Пусть про конвенции американцам расскажут, которые положили на все международные суды.
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Про госдоле лучше расскажите
Раньше на законность можно было в европейский суд подать и получить справедливость. А теперь только на милость власти упавать. еще один шажок к крепосному праву, а вы еще думаете это невозможно в 21 веке?