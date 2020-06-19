Совет Европы обеспокоен поправками в Конституцию России

Комиссия по конституционному праву при Совете Европе обеспокоена тем, что поправки к Конституции позволяют отменять исполнение решений международных органов в России, сообщают "Ведомости".

Внимание комиссии привлекла новая редакция ст. 79 Основного закона РФ, которая расширяет возможности Конституционного суда. Согласно ей, КС сможет отменять принятые межгосударственными органами на основе международных документов решения.

Комиссия рекомендует исключить эту поправку или, по крайней мере, изменить ее формулировку. Эксперты отмечают, что, вступив в Совет Европы и приняв Конвенцию о правах человека, Россия обязалась исполнять решения Европейского суда по правам человека.

При этом ст. 46 Конвенции гласит, что исполнение решений является обязательным и никакой юридический документ в национальном законодательстве не может их отменить.