В Алтайском крае грабителя магазина нашли спустя год

Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл кассовый аппарат из магазина в селе Быстрянка. Злоумышленника нашли через год после совершения преступления.

По предварительным данным, местный житель 1996 года рождения ночью отогнул металлическую решетку на окне здания и похитил из магазина кассовый аппарат с находившейся в нем разменной монетой в сумме 300 рублей, ноутбук и сумку с 9000 рублями. Общая сумма ущерба составила около 50 000 рублей.

Украденный компьютер обнаружили дома у подозреваемого. Свою вину молодой человек отрицать не стал и признался в краже. Ранее он уже неоднократно был судим за подобные преступления.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, рассказали в ГУ МВД.