18 июня в АКЗС прошли публичные слушания по отчету об исполнении краевого бюджета за 2019 год. Участие в мероприятии приняли депутаты краевого парламента, представители правительства региона, Счетной палаты, муниципалитетов и общественных организаций.

По информации министра финансов Алтайского края Данила Ситникова, основные параметры консолидированного бюджета региона в 2019 году составили: доходы — 126,5 млрд рублей, что на 6% больше чем в 2018 году; расходы — 126 млрд рублей, на 14% больше, чем в 2018 году.

"Непосредственно в краевой бюджет в минувшем году поступило 107,5 млрд рублей, рост относительно уровня 2018 года составил 5%. Налоговые и неналоговые доходы сложились в объеме 57 млрд 460 млн рублей, что на 6% больше, чем в 2018 году. Расходы краевого бюджета составили 107,7 млрд рублей с темпом роста 116%", — цитирует министра сайт Заксобрания.

Основными источниками собственных доходов в бюджет традиционно стали налог на прибыль организаций (14,7 млрд рублей), налог на доходы физических лиц (19,5 млрд рублей) и акцизы (12,5 млрд рублей). Из федерального бюджета поступило 49,3 млрд рублей. Рост относительно 2018 года составил 4%.

Расходы регионального бюджета, по данным Минфина, исполнены в сумме 107,7 млрд рублей. Это на 16% больше, чем в 2018 году. На финансирование отраслей социальной сферы в 2019 году было направлено 75,9 млрд рублей, или 71% от общей суммы расходов краевого бюджета.

На оказание безадресной финансовой помощи муниципалитетам планировалось направить 3,5 млрд рублей. Однако по итогам года, с учетом дополнительных поступлений, на эти цели направили 5,3 млрд рублей. На реализацию краевой адресной инвестиционной программы — 5,57 млрд рублей, что составило 91% от запланированного объема. Расходы краевого бюджета на социальные выплаты составили 21,6 млрд рублей и были исполнены в полном объеме.

Общий объем средств, запланированных на реализацию различных программ, входящих в национальные проекты, составил 17,3 млрд рублей. Этот план был исполнен на 95%. "Отклонения связаны с экономией средств за счет проведения конкурсных процедур и переносов сроков на следующий плановый период", — пояснил Данил Ситников.

Госдолг Алтайского края на 1 января 2020 года составил 3% по отношению к собственным доходам краевого бюджета (1, 857 млрд рублей). В структуре госдолга подавляющий объем составляют бюджетные кредиты — 1,852 млрд рублей.

По мнению председателя комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимира Устинова, бюджет края в 2019 году был социально ориентирован, взвешен и направлен на создание условий для позитивного развития всех отраслей экономики и социальной сферы.

Отчет об исполнении краевого бюджета прошел экспертную оценку специалистов Счетной палаты Алтайского края. Он лег в основу проекта одноименного закона, который был внесен в краевое Законодательное Собрание. По итогам публичных слушаний его будут рекомендовать для утверждения на предстоящей сессии АКЗС.