В Алтайском крае нашли 70 осужденных, которые "потерялись"

Отделение розыска оперативного отдела службы исполнения наказаний за 2020 год поймало 70 осужденных, скрывавшихся от наказания, сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

Одного из них искали в течение двух лет. Жителя региона осудили на три года условно, однако он ни разу не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а вскоре и вовсе уехал из Алтайского края.

В начале 2020 года сотрудники нашли мужчину в социальной сети и вышли с ним на контакт с помощью фейковой страницы. Работники УФСИН узнали, что беглец находится в Москве, и передали информацию коллегам из столичного управления. В итоге осужденного задержали, а условный срок заменили на реальный.

Другого нарушителя представители службы исполнения наказаний разыскивали с декабря 2018 года. Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему срок в колонии-поселении. Правоохранители разыскивали его у родственников и знакомых, а также отправляли запросы в различные ведомства. В феврале этого года мужчину заметили в районе железнодорожного вокзала Барнаула. В течение двух дней правоохранители вели скрытое патрулирование и наконец поймали беглеца на автобусной остановке. Мужчину задержали и отправили в тюрьму.