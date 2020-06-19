Дрифт не удался. В Барнауле из-за ДТП образовалась огромная пробка

Из-за ДТП на проспекте Калинина в Барнауле собралась огромная пробка, сообщает паблик Barnaul 22.
По информации очевидцев, столкновение произошло прямо на пешеходном переходе через Калинина рядом с площадью Октября. Подробности инцидента и наличие пострадавших пока неизвестны, но судя по фотографии, водитель ярко разрисованной "Лады" врезался в иномарку и от удара развернулся, перегородив дорогу.
Из-за этого выезд с Калинина на Ленина временно затруднен.
Как ранее сообщил amic.ru, на Павловском тракте в женщину-пешехода отлетело колесо от "Газели". В результате пострадавшая получила сотрясение мозга, различные травмы и сейчас находится в больнице.
Комментарии
Дороги лучше а неадекватно больше.
У Мурзилки дрист не удался
за руль садятся всем кому не лень и скоростной режим максимум 40 км ч по городу, не будет смертей и аварий и пробок
Дристунов и сракеров надо прав пожизненно лишать! Дристанул или сраканул или с неисправным глушаком - ездий на гортранспорте или с водителем если сам не в состоянии.
Страховки у него конечно же нет...
Видел стоял паренек, и 2 девушки рядом, хотел с ветерком прокатить подруг...
жаль водилу иномарки. а вот дристуну дристалку следовало бы еще распинать
19.06.2020 14:41
Лещ
Какой вы умный, вам надо не выскооплачиваемую должность занимать, а срочно в советники нашему правительству идти.... )))
19.06.2020 14:41
Лещ
Могу точно сказать, что у Вас нет прав или за руль садитесь только по великим праздникам! Аварии даже в пробках, при движении в 5-10 км/час происходят! Малая скорость больше утомляет, водитель начинает отвлекаться и это приводит к авариям.