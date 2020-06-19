Дрифт не удался. В Барнауле из-за ДТП образовалась огромная пробка

Из-за ДТП на проспекте Калинина в Барнауле собралась огромная пробка, сообщает паблик Barnaul 22.

По информации очевидцев, столкновение произошло прямо на пешеходном переходе через Калинина рядом с площадью Октября. Подробности инцидента и наличие пострадавших пока неизвестны, но судя по фотографии, водитель ярко разрисованной "Лады" врезался в иномарку и от удара развернулся, перегородив дорогу.

Из-за этого выезд с Калинина на Ленина временно затруднен.

Как ранее сообщил amic.ru, на Павловском тракте в женщину-пешехода отлетело колесо от "Газели". В результате пострадавшая получила сотрясение мозга, различные травмы и сейчас находится в больнице.