Сбербанк ввел комиссию на перевод через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Теперь 1% будет взиматься при перечислении любой суммы, пишет "Ъ".
"С начала лета все переводы через банкомат между картами Сбербанка стали платными. Ранее объявленный лимит в 50 тысяч рублей на бесплатный перевод на них теперь не распространяется", – рассказали представители банка.
Отмечается, что в приложении "Сбербанк-онлайн" и через "СМС-банк" переводы до 50 тысяч в месяц остаются бесплатными. Условия переводов изменились только для банкоматов.
Тем временем в большинстве других банков внутренние переводы совершаются бесплатно, несмотря на то, каким способом производится операция.
Комментарии
Жадность погубит фраера...
Сбер не, а вот тебя фраер могёт губануть.
ростовщикам захотелось еще.
Сбербанк: "надо бооооольше денег!"
Тем временем: "Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2019 года составила 870,1 млрд рублей"
Или по 5000 рублей на каждого жителя РФ в год, включая младенцев и стариков.
Ж-И-Д-Ы и за это слово банят месаги, ахах.
Возвращаемся опять к наличке.
Отменили внутри банковский роуминг же. Или всем ,кроме грефа
От нефти, газа доходы упали, будем овец стричь. -Так рассуждают наверху.
ну вот как правительство купило сбербанк, так и начали стричь овец.
пофег
ничего никому не перевожу