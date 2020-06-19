Сбербанк ввел комиссию на перевод через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Теперь 1% будет взиматься при перечислении любой суммы, пишет "Ъ".

"С начала лета все переводы через банкомат между картами Сбербанка стали платными. Ранее объявленный лимит в 50 тысяч рублей на бесплатный перевод на них теперь не распространяется", – рассказали представители банка.

Отмечается, что в приложении "Сбербанк-онлайн" и через "СМС-банк" переводы до 50 тысяч в месяц остаются бесплатными. Условия переводов изменились только для банкоматов.

Тем временем в большинстве других банков внутренние переводы совершаются бесплатно, несмотря на то, каким способом производится операция.