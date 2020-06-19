За последние сутки в России выявили 7972 новых случая заражения коронавирусом, общее число больных достигло 569 036. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Как уточнили в штабе, треть случаев была выявлена у контактных лиц без клинических симптомов инфекции.
На 19 июня с выздоровлением из больниц выписали 10 443 человека, общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 324 406, с подтвержденным коронавирусом умер еще 181 человек, всего в стране зарегистрирован 7 841 летальный случай.
Напомним, что за сутки в Алтайском крае было выявлено 75 новых инфицированных COVID-19, общее число заразившихся в регионе теперь составляет 3153.
Комментарии
Общее число заразившихся теперь составляет - как бы не совсем верная формулировка. Тогда уж пишите и о вылеченных
16:21 - гость -
И это правильное замечание
Country / Total Cases / Total Deaths / Total Recovered / Active Cases
Страна / Заболевшие / Умершие / Выздоровевшие / Активные больные
USA / 2,263,756 / 120,688 / 931,079 / 1,211,989
Brazil / 983,359 / 47,869 / 520,360 / 415,130
Russia / 569,063 / 7,841 / 324,406 / 236,816