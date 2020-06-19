За последние сутки в России выявили 7972 новых случая заражения коронавирусом, общее число больных достигло 569 036. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Как уточнили в штабе, треть случаев была выявлена у контактных лиц без клинических симптомов инфекции.

На 19 июня с выздоровлением из больниц выписали 10 443 человека, общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 324 406, с подтвержденным коронавирусом умер еще 181 человек, всего в стране зарегистрирован 7 841 летальный случай.

Напомним, что за сутки в Алтайском крае было выявлено 75 новых инфицированных COVID-19, общее число заразившихся в регионе теперь составляет 3153.